今月のフィギュアスケート全日本選手権で女子７位となった渡辺倫果（三和建装、法大）が、現役続行することを宣言し、ネットが沸いた。

渡辺は２９日までにインスタグラムで「これまで支えてくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。このたび、競技を継続し、今後４年間フィギュアスケートに取り組んでいく決断をいたしました」と報告。

「これまで多くの方々に支えられ、競技に向き合うことができていることに、改めて深く感謝しております。競技者としてさらに強く成長し、一つ一つの演技が皆さまの心に残るものとなるよう、全力で取り組んでまいります」と決意をつづり、「引き続き、温かいご声援を賜りましたら幸いです」と呼びかけた。

全日本ではトリプルアクセル（３回転半）を着氷したが、ミラノ・コルティナ五輪代表を逃した渡辺。この投稿にフォロワーは「是非応援させてください！！」「現役続行、嬉しいです！」「来シーズンもすごくすごく楽しみです！」「倫果ちゃんの決断カッコいい」「現役続行！嬉しすぎます」「全日本、誰よりも美しく、気高く、強い演技でした 涙があふれました」「倫果ちゃんの決断カッコいい」「倫果ちゃん覚悟決まったんですね」と喜んだ。