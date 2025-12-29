【紅白リハ】BE:FIRST“今年の漢字担当”RYUHEI、厳重体制で発表 メンバーも初耳「口外禁止でした」【過去回一覧掲載】
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
4回目の出場となるBE:FIRSTが、リハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。
【全体ショット】「かっこいいポーズ」を見せたBE：FIRST
SHUNTOは「今年は、ドームツアーから始まり、ワールドツアーもあり、挑戦的な1年だったと感じています」と1年を回想。今年の漢字を問われると、”今年の漢字担当”のRYUHEIが一歩前に出た。
「すごく考えてきておりまして、発表します」と溜めに溜めたRYUHEIは「合唱の『唱』で！」と発表。「歌で魅せる年でもあり、NHKさんで『空』をNコン（『NHK全国学校音楽コンクール』“中学校の部”課題曲）でさせていただいたことも、今年の自分たちにとって大きなイベントのひとつだったので。今年のBE:FIRSTを象徴するにふさわしい漢字です」と解説した。
この発表は厳重体制で行われたそう。RYUHEIも「誰にも言わずに口外禁止だった」と語り、メンバーも「発表と同じタイミングで聞きました」と話し、笑いを誘った。
なお、BE:FIRSTは毎年、今年の漢字を同会見で回答している。2022年は「初」、23年は「主」、24年は「東」だった。
BE:FIRSTは、芳根京子が主演を務め、本田響矢が共演したドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌としても話題となった「夢中」を歌唱するほか、オープニング企画の「放送100年紅白スペシャルメドレー」内「パプリカ」に参加する。
紅組のトリは7年連続でMISIA、白組のトリをMrs. GREEN APPLEが務める。さらに、紅組と白組の対戦が終わったあと、特別企画として松田聖子が「青い珊瑚礁」を披露することも発表されている。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
