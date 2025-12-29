昔の恋人と再会したら、運命を感じて再び恋愛感情が沸いてくることがあるようです。しかも結婚間近だったのに破局してしまった相手だと、特別な感情が残っている分、男女の仲になるのも時間はかからないようで……？ 今回は、元カノの現状を知って不倫してしまった話をご紹介いたします。

離婚した元カノと不倫

「ある日、元カノと偶然再会しました。元カノとは婚約をしていましたが、元カノの父から反対されて別れることになってしまったんです。あれから数年がたち、俺は別の人と結婚、元カノも結婚したと風の噂で聞いたのですが……。

元カノは『結婚相手は最初はやさしかったけど、だんだん手をあげられるようになって』『2年くらいで離婚しちゃった』と話していて、どうやら結婚した相手は暴力を振るうような人ですぐに離婚したらしいです。そこから元カノとは連絡を取り合うようになり、いつしか過去の恋愛感情が蘇ってきてしまい男女の仲に……。俺は妻がいるのに、元カノと不倫してしまいました」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 元カノの現状を知って、気持ちが揺れ動いてしまったのかもしれませんね。結婚間近の相手だったとはいえ、不倫は絶対にしてはいけないことです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。