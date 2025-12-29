ゼット<8135.T>が動兆しきりで、一時８％超の上昇で５３０円まで上昇する場面があった。スポーツ用品卸売の大手で、野球用品については自社製品を取り扱っていることもありＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）関連株の一角として、折に触れ短期資金のターゲットとなりやすい。来年は３月にＷＢＣの開催が予定されるが、日本の連覇が期待されるだけに盛り上がりをみせそうであり、それに先立って足もとで同社株の人気を先取りする動きが出ているようだ。



市場では「（ゼットの）今上期の営業利益は計画ラインに届かず株価に下押し圧力が働いたが、業界の老舗企業でその点は安心感がある。ＰＥＲやＰＢＲ、配当利回りなどバリュエーション面でも割安感が強い」（中堅証券ストラテジスト）という見方が示されていた。中低位材料株としての特性から株価の上下動は荒いものの、長期的な視点に立ってここ約２年間にわたり下値切り上げ波動が続いていることは注目される。



出所：MINKABU PRESS