29日11時現在の日経平均株価は前週末比224.10円（-0.44％）安の5万526.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は828、値下がりは701、変わらずは70。



日経平均マイナス寄与度は104.29円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が31.29円、東エレク <8035>が23.06円、ＴＤＫ <6762>が20.06円、中外薬 <4519>が16.35円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を48.94円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が20.39円、伊藤忠 <8001>が13.04円、住友電 <5802>が4.08円、イビデン <4062>が3.88円と続く。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、卸売、証券・商品、鉄鋼と続く。値下がり上位には鉱業、ゴム製品、食料が並んでいる。



※11時0分13秒時点



