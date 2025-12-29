¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤ó¤È»×¤¦¡£Á´¤¯Àè¤Ê¤¤¤è¡×µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤ò»Ù¤¨¤¿¡È2¿Í¤Î»ØÆ³¼Ô¡É¡¡ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶ìÇº¤È³ëÆ£
»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡£°Î¶ÈÃ£À®¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢Â¦¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ì©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¥ª¥Õ¡£¿·¶ÃÏ¡¦µð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ï¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ÎÂçµÏ¿¤Ø¡¢»Ä¤ê3¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡36ºÐ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯¼è¤Ã¤ÆÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Á¤â¸À¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ë¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï¡È2¿Í¤Î»ØÆ³¼Ô¡É¤¬ËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î1¿Í¤¬¡¢¡ÈËâ²þÂ¤¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ëµ×ÊÝ¹¯À¸¥³¡¼¥Á¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤ÎÉü³è¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæÅê¼ê¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤¿µ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤ó¤È»×¤¦¡£Á´¤¯Àè¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¡£¡ÖÁê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¸«¤ä¤¹¤¤Àï¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢±¦µÓ¤Î»È¤¤Êý¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÅÄÃæÅê¼ê¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²£¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø½Ä¤ËÂÎ¤ò»È¤¦¡Ù¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤À¤¬¡¢ ¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò²þÁ±¤·¤è¤¦¤È¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò2¸Ä»ý¤Ã¤¿Åêµå¤ä¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î·¹¼Ð¤òµÕ¤Ë¤·¤¿´ñÈ´¤ÊÎý½¬¤ò·Ð¸³¡£µ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ëËâ²þÂ¤¤ò¡Ö¶ì¤·¤ó¤ÀÊ¬¡¢Í¾·×¤ËÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤±¤ë¡£ºÇ¶á¡Ê¸·¤·¤¯¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î´Ä¶¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢·ë²Ì¤ÇÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¾¡¤ÁÀ±¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤¿4¤«·î¤È2·³¤Ç¤ÎÃÃÏ£
³«Ëë¤«¤é1·³¥í¡¼¥Æ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î3Æü¡£¡ÖÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡×ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£586Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç3ÅÙËÊ¤¨¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡Öº£Æü¤Î1¾¡¤ÏÆÃÊÌ¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
198¾¡¤È¤·¡¢ÂçµÏ¿¤Ø»Ä¤ê2¾¡¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢4·î17Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ï2²ó6¼ºÅÀKO¡£ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å¡¢ºÇÃ»¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡¢µð¿Í¤Ç¤Î½éÅÐÈÄ¡õ½é¾¡Íø¤òºÇ¸å¤Ë4¤«·î¤Î´Ö¡¢¾¡¤ÁÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á´¤Æ¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£³«Ëë¤«¤é1¤«·î¤Ç¤Î2·³¹ß³Ê¤Ë¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¡£¤â¤¬¤¶ì¤·¤à±¦ÏÓ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î²¸»Õ¡¦·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¡Ê¸½¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ãCBO¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¼«¿È¤â±¦Éª¤Îð×ÂÓÃÇÎö¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤ª¤è¤½2Ç¯¤ËµÚ¤Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¸³¡£¤½¤ì¤Ç¤â39ºÐ¤Þ¤ÇÅê¤²Â³¤±¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÈÕÇ¯¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£ÉÔ»×µÄ¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡Íø¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¡£¥Þ¡¼·¯¤â¸«¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿»þ¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î²áµî¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤Ø»ØÆ³¡£
¶áÇ¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿Åêµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½µå¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑËÆ¤·¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ë¡¢·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤Ï¡Öµå°Ò¡×¤è¤ê¤â¡ÖÅêµå½Ñ¡×¤ò¶î»È¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤â¤¦°ìÅÙËá¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¡£·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤Ï¡¢³ÚÅ·»þÂå¤Î²¸»Õ¡¦ÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡Öº¤¤Ã¤¿»þ¤³¤½¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡×¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡Ëá¤¤¤¿¡ÈËÜÊª¤Î¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡É¤È¼è¤êÌá¤·¤¿¼«¿®
·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡ÖÅêµå½Ñ¡×¤Î»ØÆ³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°¤µ¡×¤ò»ØÅ¦¡£±¦µÓ¤ËÈæ¤Ù¡¢º¸µÓ¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¤¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤Ïº¸µÓ¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î²¸»Õ¤È¤Î¡¢3¤«·î¤ËµÚ¤Ö»þ´Ö¡£1·³Éüµ¢ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î21Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Þ¡¼·¯¤â´èÄ¥¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ÀäÂÐ¾¡¤Ä¤¾¡ª¡×¤È¸ÝÉñ¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2²ó¤Þ¤Ç¤ËÂçÎÌ6ÆÀÅÀ¡£±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡¢ÊÑ²½µå¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡ÈËÜÊª¤Î¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡É¤ò¶î»È¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°Î¶ÈÃ£À®¤Ø¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¼éÈ÷¿Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡£ÈÝ¤¬±þ¤Ç¤â¤«¤«¤ë½Å°µ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬Â¿È¯¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢ÅÄÃæÁª¼ê¤Ï½é¤á¤Æ»î¹çÃæ¤Ë²¼¤ò¸þ¤¯»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Öº£Ç¯¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ19Ç¯ÌÜ¡¢´ÊÃ±¤À¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£»×¤¦¤è¤¦¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¼¡°ã¤¦²ÝÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¶ìÇº¤È³ëÆ£¤ò¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¡¢Âç¤¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î30Æü¡£Ì¤¤À3¿Í¤·¤«À®¤·¿ë¤²¤Ê¤¤ÂçµÏ¿¤Ø¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤ÇÄ©¤ó¤ÀºÇ½ª9²ó¡¢¼é¸î¿À¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬°µ´¬¤ÎÅêµå¡£»Ë¾å4¿ÍÌÜ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡Ã£À®¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏËüÍë¤ÎÇï¼ê¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ ¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¾¡¤Á¤¿¤¤¡×ÅÄÃæÅê¼ê¤ÏìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤Ç201¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¡£¼¡¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£