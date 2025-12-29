タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が28日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。親交のあるタレント・ベッキー（41）の投稿内容に言及した。

ベッキーは今月7日に自身のX（旧ツイッター）で、「知り合いがインスタ始めました。野球が大好きだそうです。清き1フォローよろしくお願いいたします」と投稿。その“知り合い”の正体は、夫で西武、巨人で活躍した片岡保幸氏だったことから、ファンから「ダンナやないかい！」「知り合いレベルの人では全然なくて草」などとツッコまれ、話題を呼んでいた。

同番組でリスナーからこの投稿内容がタレ込まれると、みちょぱは「私もこの投稿を見たのよ」と告白。「“何かな？”と思って開いたのよ、やっぱりまんまとやられちゃった。そしたら旦那様のだと思って、なるほどねっていう」と振り返ったが、「いやいいじゃん、“旦那が始めました”って言うとそれもそれでアピール過ぎる、なんか直接的すぎるから、こうやって遠回しというかニュアンスで伝えるのがまた素敵じゃない？」と感想を伝えた。

そして「そういう夫婦関係ってことですよ」とキッパリ。しかし、夫の片岡氏については「でも凄い人なんだよね、旦那様」とみちょぱ。「私は世代的にあんまり知らないんだけど、野球ファンの間では凄い人なんだもんね。だからベッキーさんも旦那様もフォローしてください」と呼びかけていた。