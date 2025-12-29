トートバッグの黒ずみは消しゴムで消える？洗濯機だけでは落とせない汚れもキレイにする効果的な洗い方

丈夫で軽く気軽に使える帆布製のトートバッグ。最近はおしゃれなものも多く、普段使いとして愛用している人も多いだろう。

そんなトートバッグだが、大切に使っていたとしてもどうしても黒ずんでいく。「汚れが目立ってきたけれど洗い方がわからない」とそのまま使い続けていることもあるかもしれない。

しかし、ちょっとしたコツで汚れを落とすことができる。



YouTubeチャンネル「洗濯のお兄さん/しゅんぺい」の動画「【まさか】黒ずみで汚れたトートバッグを消しゴムでキレイにしていく！」から効果的な洗い方を紹介したい。

手アカや皮脂汚れにはまず「消しゴム」

「皆さんが想像しているよりも汚れをかなり吸っています。ぜひ洗ってください」

トートバッグは生成（きなり）色で綿100％の製品が一般的。カジュアルな普段使いに最適だが、日常的に使っていると持ち手の部分が特に黒ずんでしまいがちだ。

またバッグ開口部のフチにも注目。持ち手が縫い付けられている部分などは凸凹しているため、どうしても汚れが集まりやすい。

持ち手の汚れは手アカと皮脂がこすれて黒ずみとなったもの、開口部のフチはホコリやスス汚れが主な要因。これらは水に溶けにくい「不溶性」で、洗濯機で洗うだけではなかなか落ちないという。

そこで大切なのが“予洗い”で、この時に活躍するのが意外にも「消しゴム」。ゴムの摩擦力で、汚れをこすって揉み出すのだ。

「消しゴムが一番というわけではないのですが手ごろなので便利です。ちょっとしたスス汚れや黒ずみがあれば、試してみてください」

バッグ表面についた黒い汚れなども落とせるとのことで試してほしい。

ある程度の汚れを消しゴムで落としたら、ここからが本格的に予洗いへ。用意するのはバッグが余裕で入る大きさの洗面器やバケツ。バッグ全体が浸かるぐらいの量のぬるま湯（40度前後）を注いで洗っていく。

ここに洗剤を入れるのだが液体より粉末がベター。なお液体の場合は弱アルカリ性の方がより洗浄力が高いためおすすめ。お湯に溶けきるぐらいの量を入れ、よく混ぜて洗浄液を作ってほしい。

そしてバッグ全体を漬け込み、優しく押し洗いしながら洗浄液をしっかり浸透させる。時間に余裕があれば数分ほどでも漬け込むとなお良いだろう。

「洗浄液」「洗濯石けん」で汚れを一掃

洗浄水からバッグを引き上げたら、持ち手部分に洗濯石けんをそのままこすりつけて塗り込む。手アカや皮脂などの汚れにはシンプルに普通の洗濯石けんが効果的だ。

石けんをしっかりと塗りこんだところに、硬めのブラシでゴシゴシと汚れをこすり落としていく。ときどき洗浄液をつけてこするとよい。

また意外と意識しないのが内側。ついなんでも放り込めるトートバッグは内側も汚れやすく、清潔にしておきたい。

ひっくり返して内側（裏側）にも同じように洗濯石けんを塗りこみ、洗浄液を付けて何度もこすっていく。



開口部のフチや縫い目が重なるところは、平らなところで広げ、真上から力を加えてこすると汚れが落ちやすい。しつこい汚れは「洗浄液をつけ、ブラシでこする」を繰り返してほしい。すると…。

「正直めちゃくちゃ手応えあります。めっちゃキレイになっている気がします」

気になるところをこすり終わったら、洗浄液に浸して優しく押し洗いを。最後は洗浄液から引き上げ、洗濯機に入れて通常通りの洗濯だ。

脱水まで終わったら乾かして完成。取っ手をピンチハンガーなどにぶら下げ、バッグが開いた状態で風通しの良い日陰に干しておくと乾きやすい。

仕上がりをチェックすると、落とすのはちょっと難しいかと思われた黒ずみやこすり汚れも取れていた。手アカで黒ずんでいた持ち手はピカピカに。

ただ、油汚れはこの洗濯石けんでのこすり洗いには不向きとのことで、それだけは留意したい。

今まで洗い方がわからず汚れたままクタクタになっていたトートバッグも美しくよみがえる。このように洗濯をしながら大切に使ってほしい。