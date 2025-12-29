読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で１・１％高。日経平均は２・５％高、ＴＯＰＩＸは１・２％高となった。

同週は、前の週に日本銀行の金融政策決定会合を無難に消化したことや、米国株がクリスマス休場を前にしても堅調に推移したことなどを好感して、買いが優勢となった。今年の重要イベントをほぼ消化して材料難となったことに加えて、週後半は海外で休場も多かったことから、東京証券取引所のプライム市場の売買代金は減少傾向が続いた。

米国でＡＩ関連銘柄に買いが入ったことから、東京エレクトロン（８０３５）など半導体関連の動きが良かった。半導体関連は１１月以降に調整売りに押されていた銘柄が多く、その分、地合いの変化が意識された同週は多くの銘柄が値幅を伴った上昇となった。主力半導体株が強く買われた恩恵を大きく受けた日経平均が、週間で２・５％高と大きく上昇。読売３３３は週間では上昇し、週後半には１２月１５日につけた最高値の４万３５７６円６２銭にも接近したが、日経平均との比較では大きく見劣りし、ＴＯＰＩＸのパフォーマンスも下回った。

個別株の動向は？

同週は半導体関連の注目度が高まった。半導体製造装置大手の東京エレクトロン（８０３５）が週間で１０％高。独自に好材料のあったＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（６５２５）やＳＣＲＥＥＮホールディングス（７７３５）が急騰した。シリコンウエハ大手のＳＵＭＣＯ（３４３６）も２桁の上昇率となるなど、製造装置だけでなく半導体に絡む銘柄が幅広く物色された。

一方、しまむら（８２２７）、良品計画（７４５３）、マツキヨココカラ＆カンパニー（３０８８）など小売専門店の一角が大幅安。業務委託先への不正アクセスにより個人情報の漏洩があったと発表した日産自動車（７２０１）が売りに押された。

構成銘柄紹介

ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（６５２５）

半導体製造における成膜装置に強みを持つ。旧日立国際電気の成膜プロセスソリューション事業が前身。２０１８年に現在の社名となり、２０２３年１０月にプライム市場に上場した。先週は半導体関連を見直す動きが強まる中、証券会社の投資判断引き上げもあったことで人気化。週間で２５％近い上昇となった。時価総額は１兆３５００億円台。

ＪＸ金属（５０１６）

非鉄金属大手で、圧延銅箔や半導体に使用されるスパッタリングターゲットなどを手掛ける。２０２５年３月にプライム市場に上場しており、初値は８４３円。８月に上方修正を発表したことで市場からの評価が高まり、１０月には２３３９円まで水準を切り上げた。時価総額は１兆７８００億円台。１２月１日より読売３３３の構成銘柄に採用されている。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

※本資料は、株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ（以下、当社）が信頼できると判断した各種データ、公開情報に基づいて作成しておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示したすべての内容は、当社で入手しえた資料に基づく現時点での判断を示しているに過ぎません。本資料の利用に際しては、ご自身でリスク等についてご判断くださいますようお願い申し上げます。本資料で記載・掲載している数値および材料などは、会社発表資料のほか各証券取引所、弊社提携先などのデータに基づき作成したものです。