【紅白リハ】ILLIT、“NOT CUTE ANYMORE”なブラックコーデ披露 2回目出場に喜び
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
2回目の出場となる5人組ガールグループ・ILLITがリハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。
【全身ショット】美脚も…“NOT CUTE ANYMORE”なブラックコーデなILLIT
ILLITは、オールブラックコーデで登場し、“NOT CUTE ANYMORE”な大人っぽい姿を見せた。
今回は2回目の出場となるが、「正直、慣れていないです」と緊張気味なメンバーたち。MOKAは「出場2回目ということで本当に光栄です」とにっこり。「一生懸命ステージを頑張るので、応援していただけるとうれしいです」と呼びかけた。
IROHAは「去年のステージよりももっと成長した姿を見せられるようにしたいと思います」と意気込んだ。
ILLITは「Almond Chocolate」を歌唱するほか、オープニング企画の「放送100年紅白スペシャルメドレー」内「パプリカ」に参加し、IROHAが三山ひろしのステージで行われる「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」に挑む。
紅組のトリは7年連続でMISIA、白組のトリをMrs. GREEN APPLEが務める。さらに、紅組と白組の対戦が終わったあと、特別企画として松田聖子が「青い珊瑚礁」を披露することも発表されている。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
