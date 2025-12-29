お笑いタレント有吉弘行（51）が28日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。足を切断したハチミツ二郎をめぐる誤報を訂正した。

ハチミツ二郎を慕う後輩芸人で形成される「二郎会」に所属するタイムマシーン3号の関太が出演。関は10月5日放送の同番組内でハチミツの足切断について言及していた。

有吉が「関さんはね、今年、ハチミツ二郎さんの大きな病気、足を切断なさったハチミツ二郎さんの誤報がありました。実際にはハチミツ二郎さんは膝から下を切断されたんですけど、関さんは膝から上を切断したという、大変な誤報がありまして、ハチミツ二郎さんご本人から苦情が入りました」と切り出した。

関は「申し訳ございませんでした」と言った上で「貴重な時間をいただいて、訂正する時間もいただいて。もうそれはしっかり怒られました」と明かした。

有吉が「ハチミツ二郎も各病院から問い合わせが来たと。膝から上で切るのはおかしいんじゃないかと」と打ち明けると、関は「付属の病院からも、それだとつくるものが違ってくるということで。事務所とかいろんなところが…もう本当にラジオの難しさ、言葉の大事さを学んだ1年でありました」と反省していた。

ハチミツは2010年8月、元メロン記念日の斉藤瞳と結婚も11年8月に離婚。その後、12年に再婚した女性との間に女児をもうけるも再び離婚。現在はシングルファーザーとして娘を育てている。