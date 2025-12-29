【ファミマ×JAL】世界1周相当のマイルが抽選で当たるキャンペーン「毎日挑戦ゲーム」ファミペイで実施
ファミリーマートは2026年1月1日、日本航空(以下、JAL)と初となるコラボレーションキャンペーンをアプリ「ファミペイ」上で実施する。
ファミペイ×JALコラボキャンペーン
今回のコラボは、2025年10月31日まで提供していたJALマイルをFamiPayギフトに交換できる「FamiPayギフト特典」等の提携サービスの終了を受け、新たな価値を提供するために実施する。ファミペイでJALマイルが当たるキャンペーンを実施するのは今回が初となる。
同キャンペーンでは、抽選で世界一周相当の180,000マイル分のJALマイルや、100円相当のファミマポイントなどが当たる。1月1日〜1月31日の期間中、アプリの「チャレンジ」タブから、1日1回、最大31回挑戦できる。同アプリ会員なら誰でも無料で参加可能。
賞品は、1等としてJALマイル180,000マイルが3名、2等はJALマイル15,000マイルが20名、3等はファミマポイント100円相当が1万名、4等はファミマポイント1円相当が960万名に当たる。
