Photo: 山科拓郎

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

財布の中を開けて、「これって大丈夫かな？」と思ったことはありませんか。レシートや診察券に紛れて、マイナンバーカードがペラッと顔を出している…。私もそんなふうに、クレジットカードやポイントカードと一緒に雑に押し込んでいました。

そんな中、メーカーから純チタン製の「マイナンバーカードケース」をお借りして試してみる機会が。「ケースひとつでそんなに違うのか？」と半信半疑でしたが、実際に使ってみると印象は大きく変わります。

これは“ただのケース”ではなく、毎日の安心をさりげなく底上げしてくれる道具でした。

「ただのケース」ではなく、守る道具

Photo: 山科拓郎

まず驚いたのは、その薄さです。

片面わずか0.8mm、全体でも4mmという極薄設計で、ポケットに入れてもまったく邪魔になりません。名刺入れほどのサイズ感ながら、重量は約30gと非常に軽量。金属ケース＝重たいというイメージが覆されました。

Image: 前出博文

さらに、マイナンバーカード専用に設計されていて、収納時に必要以上の個人情報が見えない構造になっているのも安心です。

Photo: 山科拓郎 ここでは、マイナンバーカードとほぼ同サイズのダミーカードを収納

取り出したときに氏名や住所が全部見えてしまうのって地味に気になりますが、このケースは必要なとき以外中身を見せない工夫がされています。

手にした瞬間わかる、仕上がりのよさ

Photo: 山科拓郎 裏面まで施された丁寧な処理

手に持つと、角の処理の丁寧さやマットな質感の気持ちよさにすぐ気づきます。長く使うほど味わいが増していきそうな手触りです。

この心地よさは、燕三条の職人技が詰まっているからこそ。0.1mm単位で仕上げる繊細な加工は、機械だけでは出せません。手作業と機械加工を組み合わせ、軽さ・強度・美しさをとことん突き詰めています。

Photo: 山科拓郎

さらに、カードとチタンが直接触れないよう内側に専用シートを貼り込んだ二重構造になっている点も好印象です。印字が擦れたり、ICチップが劣化するリスクを抑え、細部まで配慮が行き届いていると感じました。

「不安」から「安心」に変わる持ち歩き

使い始めて一番変わったのは、持ち歩くときの気持ちです。

財布に入れっぱなしだった頃は、落としたらどうしようとか、スキミングされたら嫌だなと、なんとなく不安がありました。でもチタン製ケースに入れてからは、その感覚がほとんどなくなりました。

チタンは汗や湿気にも強く、抗菌性が高いとされているので、毎日持ち歩くものに適している素材。長時間触れても違和感がなく、金属臭もほとんど感じませんでした。

Photo: 山科拓郎

チタンは電波を遮断する性質があるとされ、スキミング対策にもなるとのこと。満員電車や海外旅行先など“人との距離が近い場面”でも、情報漏えいのリスクを下げられるのは思っていた以上に心強いです。

Photo: 山科拓郎 スッと取り出せるように滑りを意識した形状も魅力的

財布の中でカードが少し曲がっていたり、印字が擦れて薄くなってしまったり。そんなうっかりを経験したことがある方も多いのではないでしょうか。私もその一人でしたが、このケースに入れてからはそうした心配がほとんどなくなりました。

「壊れてから慌てるより、壊れる前に備える」。当たり前のことですが、それができると日常のストレスがぐっと減ります。

マイナンバーカードは、普段は存在を忘れがちでも、いざというときには“自分の大切な情報”を担っている1枚です。

このチタン製ケースを使いはじめてから、「大事なものにきちんと気を使うって、こういうことなんだ」と思うようになりました。雑に扱っていた頃には得られなかった安心感と満足感があります。

「ただのカードケース」と思っていたのが恥ずかしくなるくらい、これは毎日をちょっと安心にしてくれる道具でした。次に役所でカードを出すとき、少しだけ気持ちまで引き締まる感じがします。

好評延長！【日本製】チタンが叶える極薄・堅牢・美しいマイナカードケース 燕三条 7,990円 単品割 machi-yaで見る

>>【日本製】チタンが叶える、極薄・堅牢・美しいマイナンバーカードケース 燕三条

Image: 前出博文

Photo: 山科拓郎

Source: machi-ya

本記事制作にあたりVOGUE合同会社より製品の貸し出しを受けております。