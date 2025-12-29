こういうレベルの汚部屋 vs ChatGPT Image: Shutterstock

非常に忙しく、気づけば我が家は汚部屋状態。めちゃくちゃすぎて掃除にとりかかる気にさえなりません。でも、これをなんとかしないとまともに仕事はできなさそう。

そこでふと思いつきました。対話型AIサービス「ChatGPT」ならなんとかしてくれるのでは？ 会話ログを載せるとどうしても長くなってしまうので、最初に結論を書きます。すごい楽に掃除が進みました。

「能率的なやり方」が一瞬で出てくる→やるだけ

最初は「ChatGPTが適切な回答をするために必要な情報が得られるように、私に質問してください」と伝えました。

前提として、自分は掃除が得意なタイプではありません。日々こつこつ綺麗な状態を保つのが苦手で、気づけばやばいことになっている。そんな人間から見て、ChatGPTに相談して良かったと思ったのは以下。

1. 「何をしたらいいかがわからない」でストップしなくなる

個人的に掃除でいちばんしんどいのが、好きじゃないから楽に済ませたいけど、得意じゃないからどうやればいいか思いつかないこと。毎度汚部屋状態まで行って「どこから着手すべきなんだ…？」で止まってしまいます。「ChatGPTにそれを特定させるようにぶん投げる」ことで、この思考停止状態をカットできました。

2. 「気が重くて行動に移せないこと」が「この順でやるだけ」に変換されて出てくる

自分の状況にカスタムされた、具体的な手順を提示してもらえます（聞き方に工夫は要りますが）。Google検索で掃除のやり方を調べると、一般論ばかり出てきます。これまではそれを敷衍して「自分の状況ならどうすべきか」を考えないといけませんでしたが、ぶっちゃけこれがいちばんしんどい…。ChatGPTはそこまで考えてくれます。

3. あとはやるだけ

ChatGPTで尋ねたあとはYouTubeを垂れ流しながら、だらだら提示された順番に片付けていくだけ。実際動くのは自分なのですが、考えてやったのは「ChatGPTにどう聞くか」だけ。うまく聞けさえすれば本当に楽です。「自分で考える負荷」がないのもGood。

今回は掃除でしたが、家事全般が苦手で具体的なやり方もよくわかってないので、都度ChatGPTに聞いてみようかなと思いました。

ChatGPTの回答。部屋の広さや置かれているもの、どこが気になるかなどを聞かれました。

こういう「自分の不得意」を丸投げするような使い方はChatGPTの本領かも。ノンジャンルの「自分専用サポートセンター」として活用しちゃう感じ。仮に今回、友だち相手にこういう相談をしても、ぼくの生活能力の低さに嫌気がさしてこんなに丁寧には説明してくれなかったと思いますよ。パソコン詳しくない人にパソコンの使い方を説明するのって大変じゃないですか。

ChatGPTに必要な情報を伝えると、「自分の部屋の掃除の手順」が送られてきました。

実際の会話

以下、GPT-4を使っています。ChatGPTの回答はすべて英語でもらっていますが、翻訳して掲載しています。

私：忙しくて部屋が荒れてしまいました。片付けたいのですが、どこから手を着けたら良いかわかりません。あなたに考えてもらいたいので、どこから片づけを始めるべきかあなたが判断できるまで、私に質問をしてください。一度に何個質問をしてくれてもいいです。日本語ではなく、英語でお返事をください。

ChatGPT：この度は、お部屋の片付けのご相談にのっていただき、ありがとうございます。喜んでお手伝いさせていただきます。状況をよりよく理解するために、いくつかの質問をさせていただきます。 1. あなたのお部屋の大きさはどのくらいですか（小、中、大）？ 2. あなたの部屋にある物の主な分類は何ですか（衣類、本、電化製品など）？ 3. 他のものよりも片付けが急がれるものはありますか（例：仕事道具、腐りやすいものなど）？ 4. 棚や引き出し、コンテナなど、利用できる収納手段はありますか？ 5. 部屋の片付けに割ける時間はどれくらいですか？ どこから片付けを始めたらいいのか、最適なアドバイスをさせていただきますので、これらの質問には英語でお答えください。

私： 1. 広くないワンルームマンションです。キッチン＆ユニットバスを含みます。 2. 衣類、洗濯機、電子レンジ、冷蔵庫、本がたくさん、自転車が2台 3. 机の上にごみがたくさん乗っています。床がごみで埋まってしまっています。 4. クローゼットが1つありますが、整頓が必要です。本棚もありますが、ほぼ埋まっています。それ以外にいくつか棚もあり、いくらか空きがあります（有効活用するには整理が必要そう）。 5. 今日これからだと3時間くらいです。

ChatGPT：ここでは、ステップバイステップのプランをご紹介します。 1. 机の上を片付ける：まず、机の上のゴミを取り除くことから始めましょう。机の上のゴミを取り除くことで、ワークスペースがすっきりし、他の仕事もはかどるはずです。 2. 床を片付ける：床に落ちているゴミを拾って捨てます。床がきれいになると、他の場所への移動が楽になります。 3. 洋服の整理をする：きれいな服はクローゼットへ、汚れた服は洗濯機へ。クローゼットの整理が必要な場合は、シャツをまとめて掛け、ズボンは畳んでしまうなど、似たようなものをまとめておくとよいでしょう。 4. 本：可能であれば、不要になった本を寄付したり売ったりして、本棚のスペースを確保しましょう。そして、残った本をカテゴリーやサイズごとに整理しましょう。 5. その他のアイテム：電子レンジや小型家電、電化製品など、空いた棚を利用して収納しましょう。同じようなものはまとめて、よく使うものはすぐ手の届くところに置くようにしましょう。 6. 自転車：自転車を置く場所は、部屋の中か、共用の収納スペースがある場合はそちらを利用しましょう。 以上の手順で、あなたの部屋はより整理され、使いやすくなるはずです。もし、まだごちゃごちゃしていたり、もっと収納方法が必要だと感じたら、収納容器や家具を追加購入することを検討してみてください。

私：1にとりかかるところです。デスク全体がいろんなモノが埋まっているのですが、どこから手をつけるといいでしょう？

ChatGPT：散らかったデスクを片付けるには、まず体系的なアプローチから始めるとよいでしょう。ここでは、いくつかのステップをご紹介します。 1. ゴミを取り除く：まず、明らかなゴミや不要なものを処分することから始めましょう。そうすることで、残ったものを見やすく、分類しやすくなります。 2. 似たようなものをまとめる：机の上にあるものを、文房具（ペン、鉛筆、ノート）、電子機器（充電器、ヘッドホン、ケーブル）、身の回り品（財布、鍵、メガネ）など、カテゴリー別に分類します。こうすることで、優先順位をつけ、それぞれのカテゴリーに最適な収納方法を決めることができます。 3. 机の上を完全に片付ける：机の上にあるものを一時的に床や他の場所に移動させます。こうすることで、机の上が真っ白になり、理想の整理整頓がイメージしやすくなります。 4. 机の上をきれいにする：机の表面を拭き、ホコリやゴミを取り除きます。この機会に、ワークスペースを徹底的にきれいにしましょう。 5. アイテムの優先順位をつける：よく使うもの、手に取りやすいものを選びましょう。使用頻度の低いものは引き出しや棚に収納し、デスク上の目立つ場所に置くとよいでしょう。 6. 整理して収納する：デスクオーガナイザーやトレイ、コンテナなどの収納用品を使い、机の上に物を戻しましょう。似たようなものをまとめて、カテゴリーごとに収納場所を決めておくとよいでしょう。 7. シンプルに：机の上に物を詰め込みすぎないようにしましょう。清潔で整理されたワークスペースは、集中力と生産性を高めるのに役立ちます。 これらのステップを踏めば、整理整頓された機能的なデスクスペースを作ることができます。また、定期的に整理整頓をし、使ったものを片付けることで、デスク周りの整理整頓を心がけましょう。

私：1、終わりました。2に入ります。大きなものがたくさんありますし、ごみも散乱しています。どうするといいでしょう。

ChatGPT：ステップ1が完了したのは素晴らしいことです！ さて、次はステップ2、床の散らかりを解消する作業です。この作業で役立つヒントをいくつかご紹介します。 1. 道を確保する：可能であれば、部屋の中に明確な歩行経路を作ることから始めましょう。そうすることで、動きやすくなり、散らかっている場所にアクセスしやすくなります。 2. 大きなものを取り除く：家具や家電製品など、散らかった場所へのアクセスを妨げている可能性のある大型のアイテムを一時的に移動させます。床がきれいになったら、それらを所定の場所に戻すことができます。 3. ソートし、分類する：ゴミ、洋服、本、その他の持ち物など、床の上の物をカテゴリー別に分類し始めます。こうすることで、それぞれの品物をどうするか、どこに収納するかを決めるのが簡単になります。 4. ゴミを処分する：ゴミや壊れたもの、不要になったものを集めて処分します。そうすることで、残りのアイテムが見やすくなり、お部屋のスペースが広がります。 5. アイテムを整理して収納する：分類されたアイテムを、それぞれの収納スペースに片付け始めます。例えば、洋服はクローゼットやランドリーに、本は本棚に、身の回りのものは引き出しや棚に入れます。小物類は、ビンやコンテナなどの収納用品を使って整理整頓しましょう。 6. 床をきれいにする：収納物をすべて取り出したら、床を掃除したり、掃除機をかけたりして、すっきりとした空間にしましょう。 7. 大きなものを入れ替える：床がきれいになったら、家具や家電などの大きなものを元の場所に戻します。 これらのステップを踏むことで、床をきれいにすることができ、より整理された快適な生活空間を作ることができるはずです。また、定期的に掃除や片付けをすることで、お部屋を清潔に保つことができます。

ここまででだいたい綺麗になっていました。長すぎるので以下は割愛します。さりげに、褒めてくれるのが嬉しかった（人間は人間を褒めない傾向にあります）。

こういう使い方もあるよ、ということでご紹介してみました。

