国分太一コンプライアンス問題で松岡昌宏、城島茂を不快にさせた日本テレビ特有の「プライドの高さ」

日テレは他局と比べて“上から目線”

今年６月に日本テレビが明らかにした国分太一（51）のコンプライアンス問題だが、まだまだ収まりそうにない。

11月に国分は都内で代理人同席のもと緊急会見を開くと、タイミングを合わせるかのように、元TOKIOのメンバーである松岡昌宏（48）が『週刊文春』と『週刊新潮』の取材に応えて、

〈５ヵ月経っても日テレサイドから何の説明もない〉

〈それこそコンプライアンス違反じゃないのか〉

と、日テレに対して怒りを露わにした。

それを受けて、日テレは松岡と同グループのリーダーだった城島茂（55）に対して12月10日に、

《弊社の対応がお二人のお気持ちに寄り添った十分なものではなく、大変申し訳なく思っております》

と謝罪コメントを発表した。

また、12月17日に公開された『デイリー新潮』によると、声明を発表した前日の12月９日に日テレサイドが城島に、“謝罪と説明”をするために、『ザ！鉄腕！DASH‼』のロケ現場を訪れたという。

同サイトによれば、ロケの前に打診したが、

〈撮影に集中したい〉

からと、城島に断られていたという。

にもかかわらず、当日に制作局の幹部と担当プロデューサーが現場に現れ、そこでまた謝罪の意向を伝えたが、一度断ったはずだし、ロケ現場でする話じゃないと城島に一蹴されてしまったのだという。

30年間も『鉄腕DASH』に出演している松岡と城島を軽視するかのような、日テレの対応。そこに、

「日本テレビという局の“本質”があるんですよ」

と取材に対し、元民放幹部は話す。

「テレビ局としての老舗意識が強いと感じます。読売新聞がバックについていて巨人軍も持っているということが、日テレ独特の“プライドの高さ”に影響しているのでは。そこは昔からの“社風”のような感じですよ。一橋大学の学閥が幅を利かせていましたが、日テレの昔のプロデューサーやディレクターは他局に比べて上から目線だと、タレントがよく言っていました」

それは、下請けの制作会社に対しても同様で、発注する制作会社はいくつかに決まっており、新規参入がかなり難しい局として有名だったようだ。また視聴率１位や利益率の高さも“プライドの高さ”を助長していたようだ。

こんなエピソードが残っている。

貢献度を全く考慮しないテレビ局

「麹町に本社があった頃、周りに高いビルが建ち始め、電波が届かない難視聴率地域が広がってしまいました。そのため、1968年に当時の読売新聞社長だった正力松太郎氏が、新宿に550mの高さの、通称『正力タワー』を建てようとしたんです。すでに東京タワーがあり他局は相乗りしていましたが、“元祖”民放のプライドと意地があったのか、後発のフジサンケイグループが中心となって作られた東京タワーには抵抗があり使わなかった。

ところが、『正力タワー』構想発表の翌年に、NHKが現在のNHK放送センター敷地内に、『正力タワー』よりもさらに高い、東京スカイツリーに匹敵する600m級の電波塔となる『NHKタワー』の建設計画を発表。結局、どちらも頓挫しましたが、両局の競い合いは当時話題になりました。結局、正力氏が亡くなった翌年、東京タワーに合流しましたけどね」（同・元民放幹部）

東京タワーを使わず、自前のタワーを建設しようというのは、まさに日本で最初に開局した民放というプライドの表れなのだろう。

放送が開始されたのはNHKから遅れること半年後の1953年８月。そして同年同月には巨人−阪神戦を民放テレビ局として初中継。その後も、テレビドラマ、連続ドラマ、大相撲中継、中央競馬のテレビ中継、国会開会式、宮中参賀、など民放テレビ局として“初”を連発している。

また、コマーシャルの放送、カラー放送、音声多重放送（世界初）、ワイドクリアビジョン放送、洋画の日本語吹き替え放送、L字型画面、データ放送、ワンセグ放送独自番組放送、3D立体映像での生放送、ネット動画配信サービス、放送中のドラマ全話無料配信も日本の民間放送では日本テレビが初めてであった。

加えて、「年間視聴率四冠王」や「年度視聴率四冠王」、「月間四冠王」など視聴率においても数々の記録を残している。日テレとしては、成し遂げた偉業は「称賛されて当然」、「民放のパイオニア」という意識を持ってきたのは当然で、最初の民放というだけでなく日本のテレビ界を牽引してきたという誇りがあるのだろう。

そのプライドの高さが、国分のコンプライアンス問題では悪いほうに働いてしまった。国分への対応は法的には責められないのかもしれないが、無慈悲なものと感じた。ある芸能プロ関係者は、

「貢献度を全く考慮しないというのは、テレビ局としてありえない」

と語るが、その通りだろう。

フジテレビ問題でスポンサーの多くが離れるのをみて、日テレは焦って国分を切った。そして、城島や松岡に対しては、どう対応しなければいけないか、全く考えていなかったのだろう。

昔のテレビ局は、タレントを“出してやってやる”という意識が強く、中でも日テレは特に強かったという。今は各局、そのような意識は薄くなっているが、今回の騒動で松岡や城島にしたことは、タレント軽視そのものだ。まさにプライドの高さが“悪い部分”として出てしまった結果なのだろう。

松岡が週刊誌のインタビューに答え、それが白日の下に晒されてしまった。

しかし、時代は変わった。テレビに代わる、テレビを超える放送媒体が生まれている今、タレントもテレビだけを頼る時代ではない。“時代遅れ”に日テレが気づいていないとしたら、残念なことだーー。

取材・文：佐々木博之（芸能ジャーナリスト）