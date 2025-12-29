故・安倍晋三元首相の妻、安倍昭恵さんが2025年12月28日、「捜索願が出る寸前」だったというトラブルに見舞われたことをXで明かした。

「日にちを間違えて午後にお願いしていたことがあり...」

昭恵さんは25日、能登半島地震で被災した輪島市の災害NGO団体を訪問し、現地の人々と交流。27日には「お笑い芸人のにしおかすみこさんと友人の村山里美さんにお掃除を手伝っていただいた」と報告するなど、連日、SNSで精力的な活動の様子を発信している。

こうした中、28日の投稿では思わぬトラブルを報告した。

「年末の忙しい時に 待ち合わせの時間を間違えてお待たせしてのランチ。その上、日にちを間違えて午後にお願いしていたことがあり捜索願が出る寸前」

昭恵さんは「今日は皆さんに大ご迷惑をおかけしました。ごめんなさい」と涙の絵文字を添えて謝罪し、「気持ちを引き締めます」と反省をつづった。

昭恵さんの投稿には、「お疲れのご様子 精力的に御活動されてますが 少し...ご自愛なされます様に お身体を労ってあげてくださいね」「もしかしたら自覚のないところでお疲れなのかもしれません。少し休まれても良いのではないでしょうか」など、体調を気遣う声が寄せられている。

また、「本当に師走は､何も無くても忙しい気がします。いつも見えるところ､直ぐ書いていても忘れてしまいます 昭恵婦人もそんな事あるんですね」など、年末ならではの慌ただしさに共感する声もあった。