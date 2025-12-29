『あんしん祭典』‟CM美女”青野楓インタビュー「自分のCMが流れているのを観たことがないんです」

今、困ってしまうほど耳について離れないCMがある。

『♪もしも〜の時は〜あんし〜ん祭典♪』というワルツのリズムに乗せて美女が両手を左右の胸に当てている、葬儀ブランド『あんしん祭典』（株式会社ごじょいる）のCMだ。今年５月にCM放映が始まると、CM総合研究所が実施する「’25年８月度CM好感度調査」では、女性60歳以上で全3,856作品中第１位を獲得。なんと冠婚葬祭のCMとしては初めてのことだ。

一躍話題となった“CM美女”はいったい誰なのか――。

「しばらくの間、メロディが頭から抜けなかった」

彼女は、モデルで女優としても活動中の青野楓（33）である。高校を卒業後、モデルになるために兵庫県から上京。芸能プロダクションに所属しながら、’12年には『めざましテレビ』（フジテレビ系）の流行しているモノ・コトを紹介する『イマドキ』コーナーの“イマドキガール”に抜擢された。今年１月には、唐沢寿明（62）主演ドラマ『プライベートバンカー』（テレビ朝日系）にも出演している。

「実は、私の家にはテレビがないので自分のCMが流れているのを見たことがないんです。CMが出来上がった際に確認したけど、それっきり。だから、あまり自分事のような実感が沸かなくて……。

ただ、撮影の時に何度もあの歌を歌っていたので、終わってからしばらくの間はメロディが頭の中を回っていて抜け出せなかったです（笑）。友達から『観たよ！』ってたくさん連絡をもらったのは、素直に嬉しかったですね」

CMの反響で“顔バレ”することも増えたのではないか、と尋ねると小さく首を横に振った。

「街で声をかけられること……ないです（笑）。CMの私はメロディに合わせた明るい雰囲気ですが、普段はもう少し抑えめで真逆くらいの雰囲気なのでわからないんだと思います」

CMの中で穏やかに笑みをたたえる姿通り、透き通った白い肌と漆黒の黒髪が印象的。“ザ・和風美人”といわんばかりの雰囲気を漂わせている。

しかし、実際の青野は空手のフルコンタクト黒帯有段者という意外な一面も持っている。フルコンタクトといえば、文字通り“直接打撃制”のスタイルで逆に“あんしん”できない香りもするのだが……。

「小１のとき、同い年の男の子とのケンカで勝つために『空手の道場に見学へ行きたい！』と空手の指導員だった父に言ったんです。そうしたら、待ってましたとばかりに道着をすぐに用意されて（笑）、父が師範をしている道場へ入りました。昇段試験では10人連続で組手をする“十人組手”という技を鼻血を出しながらなんとかクリア。小６で黒帯を取得しました。でも、中学校の３年間はソフトボールにハマっていたので、空手から離れてしまったんですけどね」

爽やかな笑顔とは裏腹に、空手のことを熱く語る青野。せっかくなので黒帯有段者の実力を拝見したいと伝えると、「喜んで！」と快諾。一旦控室に戻り、私服から道着に着替えると、慣れたように得意技である“上段回し蹴り”を披露してくれた。

171cmの長身から繰り出される蹴りは、無駄もなく芸術的。身体の柔軟さや体幹の強さがうかがえる。また、振り上げた脚を膝下だけ折り畳むように戻す様子は、抜いた刀を静かに鞘に納める侍のような美しさだ。

青野の上段回し蹴りには実戦での技としてだけではない、“魅せる美しさ”がある。’14年公開映画『ハイキック・エンジェルス』に出演が決まった際は、１年間のトレーニングを積んで磨き上げた。

いつの間にかポジション外に……

そんな彼女は最近、プライベートで野球にハマっている。２年ほど前から仕事の傍らバッティングセンターに通い、試合に出られそうなチームを探していたところ、知り合いが立ち上げた草野球チームがメンバー募集していることを知って参加したのだ。

さらに驚くべきことに、実は彼女、読売ジャイアンツに所属している田中将大選手（37）や坂本勇人選手（37）と同じ小学校の出身。田中選手とは数年前のオフシーズンに一緒に草野球をしたこともある。小さい頃から“近からずも遠からず”状態で野球に触れていた彼女はいま、その熱を改めて感じていた。

「創設したばかりのチームだったので、最初はレギュラーで試合に出られたんです。でも、徐々に高いレベルの選手も集まってきて、気づけばポジションは内野から外野と遠くになっていきました。いまはベンチを温める機会が増えています……（笑）。試合には勝ちたいので仕方ないですが、ちょっと悔しいですよね」

夢は大きな野球場で始球式のピッチャーを務めること。昨年６月にはピン芸人・岡田康太（35）の特別始球式で、キャッチャー役として登場。その際も今年のCM同様、『この美女はいったい誰だ!?』とネットやSNSで話題を集めていた。

「プロ野球の大きな球場でプレーできるのは選手だけ。選手以外がマウンドに立つためには、始球式しかそのチャンスはない。キャッチャーとしてではなく、次はピッチャーとしてそこに立ってみたいんです。球速100kmを出したいとか、そんなのはありません。ちゃんとド真ん中にストライクを入れてみたいんです！」

さらに、特技は空手や野球にとどまらない。

「私、“利き海苔”が得意なんです（笑）！ 小さい頃から海苔……とくに味付け海苔が大好きで。高校生になってバイトを始めると、そのバイト代を使って、『アッチの海苔のほうがおいしい』『コッチの海苔のほうが安い』と買い漁っていました！ 今でも、家族や友達からのプレゼントは海苔です（笑）。それが高じて、食べると“これはどこそこの味付け海苔……”と言い当てることができます。お寿司屋さんに行っても、海苔を味わうためにあえてネタの入っていない海苔巻きを注文するのがテッパン。最近は、“海苔不漁”が叫ばれるご時世で、あまり買えなくなってきたのが残念ですね」

最後に、今後の抱負を訊いてみると少し考えてからこう言葉を紡いだ。

「あくまでも私の肩書は‟モデル”です。所属事務所にはお子さんがいるモデルさんもいます。いろんな年齢層でのモデルのカタチや仕事の仕方があるはず。これからも自分に合った仕事を見つけて、長く続けていきたいです！」

マネージャー曰く、「演技経験のあるモデルへのオファーは多く、青野への仕事依頼は途切れない状況です」とのこと。

どうやら、CM同様、青野の今後も“あんしん”なようだ。