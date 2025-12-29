来年1月2日に往路、3日に復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は来年1月2日に往路、3日に復路が行われる。特別協賛の企業によるXの投稿が、駅伝ファンの間で話題となっている。

毎年、大きな注目が集まる新春の風物詩が迫ってきた。レース5日前の28日、箱根駅伝の特別協賛を務めるサッポロビールは、Xの同社箱根駅伝応援アカウントを更新した。

「毎年恒例！ 箱根駅伝を応援しているサッポロビールが作成してきた広告をご紹介していきます まずはコチラ！」として当時の広告を掲載。「走りたかった4年生たちへ」と題された文章には、最上級生への思いが込められている。

X上の駅伝ファンも感動。「読んでて泣けてきました」「母校のたすきがいちばん遠くに感じたかもしれない。って文章、とっても良いな」「学生スポーツは、スポットライト浴びて輝く一部の一流選手だけのものじゃないから、尊いのです」「これ本当に好きです」「既に泣きそうです」などの声が上がった。

第102回箱根駅伝は総合3連覇を目指す青山学院大、全日本大学駅伝を制した駒澤大、出雲全日本大学選抜駅伝の覇者・国学院大、スピードランナーを揃えた中央大、メンバー充実の早稲田大が5強を形成している。



（THE ANSWER編集部）