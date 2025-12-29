「ウエストより太もものほうが太い」という驚異のムチムチ体型で知られるタレントでプロレスラーの上原わかな（29）。彼女は『有吉ゼミ』（日本テレビ系）などの大食い企画でお茶の間でも親しまれている。

【プロレスラーと大食いタレントの二刀流・上原わかな】海外遠征中に大食いする姿ほか、上原が忘れられないという「ドバイチョコチーズケーキ」の写真なども

キロ単位をぺろりとたいらげる上原だが、自分に大食いの才能があることを知ったのはたまたまだったという。彼女の運命を変えたオーディションは、どんなものだったのか。【全3回の第2回。第1回から読む】

＊ ＊ ＊

──『有吉ゼミ』の大食い企画でも活躍していますが、自分がたくさん食べられると気づいたのは偶然だったそうですね。

「平均より食べるほうだとは思っていましたが、テレビに出られるほど大食いだとは想像していませんでした。『食べ歩きのお仕事とかやってみたいな〜』程度の軽い気持ちで、事務所のプロフィールに『人よりいっぱい食べられます』と書いたら、大食い企画のオーディションのお話が来ちゃって……。

マネージャーさんには、『絶対無理です！』と伝えていたんですが、実際オーディションに行ってみたら、用意された2キロのカレーをぺろっと食べられちゃったんですよね。急遽500グラム追加されましたが、それでも余裕でした。そこで、『大食いやれるじゃん！』と」

──漫画みたいなエピソードだ……。これまで一番たくさん食べたのは？

「5年くらい前、ラクサというシンガポールの麺料理を4.2キロほど食べました。苦労したもので思い出すのは、12時間に及ぶロケでお肉を8キロくらい食べたときですね。お肉はあごが疲れるので大変なんです……」

──大食い的に食べやすい料理、食べにくい料理があるんですか？

「私としては、お肉の赤身とか、しっかり噛まなきゃいけない食べ物は結構キツいです。そういう意味では、麺類はスルスルッといけるし、水分も重さに含まれるから、重量をかせぐという意味ではわりとイージーなんですよね」

──大食いとほかのタレント活動やプロレスとの両立は、どんなところが大変ですか？

「体型を維持するために、ロケの前後で食事を調整したりはしています。プロレスでカロリー消費できるのは、ありがたいですね。ただ、塩分をたくさん摂るから、大食いの後ってすごく浮腫むんですよ。大食いロケの翌日の試合だと、コスチュームにお腹が乗っちゃって困ります（苦笑）」

──普段の食事からたくさん食べるんですか？ それとも大食い企画のとき以外は普通の食事量なんでしょうか？

「わりと普通だと思います。おいしいものはたくさん食べたいけど、栄養補給のための食事だったら最低限で十分なんですよね。だから食べるときは食べますが、食べないなら食べないで全然平気なタイプです」

──プロレスラーとして、海外に遠征する機会も増えてきました。印象に残った海外グルメはありますか？

「海外遠征では、ここぞとばかりに大きいピザを食べたりしています。特に印象に残っているのは、テキサスで食べたドバイチョコチーズケーキ！ ピスタチオとチョコを使っていて、すごく濃厚でおいしかったんですよ……！ これからもプロレスラーとしていろいろな国に行って、いろいろなグルメを楽しみたいですね。

海外のプロレスファンの方々もすごく優しくて、現地のお菓子や食べ物モチーフのぬいぐるみをプレゼントしてくれたり、オススメのお店を教えてくれたりします。外国でも、私は大食いのイメージがついているみたいです（笑）」

大食い、太もも、プロレスを武器に、国内外でファンを増やしている上原。唯一無二の個性の持ち主だが、実は、父親が大学教授というお堅めの家庭で育ったそう。後編では、上原が芸能界、プロレス界へとたどり着いた道のりについて聞いた。

（第3回に続く）

取材・文／原田イチボ（HEW）

撮影／水田修