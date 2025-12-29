¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¤è¡×DVÉã¤Î°Õ³°¤Ê²áµî¡¡¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÇÌ¼¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¡ÖÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿µÏ¿¡×
2025Ç¯¡¢Æ£²¬ÈþÀéÂå¤µ¤ó¡Ê66ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¶ËÅì¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥Ï¥Ð¥í¥Õ¥¹¥¯¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£Æ£²¬¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦¸ÅËÜÀÐ¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢½ªÀï¸å¡¢3Ç¯´Ö¤Î¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ç¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿Æ£²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢À¸Á°¡¢²ÈÂ²¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿Éã¿Æ¤â¤Þ¤¿¡¢ÀïÁè¤ÎÈï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤òÆÍ¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§±ó»³Îç¡Ë
¡ü80Ç¯Á°¤ÎÉã¤Î»Ñ¤òÃµ¤·¤Æ
¡Ö·³Îò¾ÚÌÀ½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éã¤Ï¡¢¥Ï¥Ð¥í¥Õ¥¹¥¯¤«¤éËÌ¤ØÌó600¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¿Ê¤ó¤À¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥à¡¼¥ê¡¼ÃÏ¶è¤òÃæ¿´¤ËÅ´Æ»·úÀß¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Éã¤¬¤¤¤¿¼ýÍÆ½êÀ×ÃÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎó¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¤¤Î¤«¤ÈÀä¶ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Ï¤³¤ÎÀþÏ©¤òÉß¤¯¤¿¤á¤Ë²¿¥¥í¤âÊâ¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Åö»þ¡¢µì¥½Ï¢¤Ï³ÆÃÏ¤Î¼ýÍÆ½ê¤ÇÌó55¡Á60Ëü¿Í¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖÆüËÜ¿Í¤Îµì·³¿Í¤äÌ±´Ö¿Í¤ò¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤È¤·¤ÆÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¼ýÍÆ½ê¡Ê¥é¡¼¥²¥ê¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿Àµ³Î¤Ê¾ì½ê¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åö»þ¤Îº¯À×¤òÎ±¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¤ÎÎò»ËÇîÊª´Û¤Ë¤Æ¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤òÉü¸µ¤·¤¿Åö»þ¤Î¼ýÍÆ½ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£²¬¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯¡¢µþÅÔ¤ÎÉñÄá°úÍÈµÇ°´Û¤òË¬¤ì¡¢ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¼ýÍÆ½ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌÚÀ½¤ÎÆóÃÊ¼°¤Î¶¹¤¤¿²Âæ¤Ë¡¢¥Þ¥Í¥¥ó¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿ÊáÎº¤¬ÌÓÉÛ°ìËç¤Ç¿È¤ò²£¤¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿É´¿Í¤â¤ÎÊ¼»Î¤¬¿²µ¯¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¡¢´¨¤µ¤äµ²¤¨¡¢ÉÂµ¤¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö´¨¤µ¤Ë¿È¤òÅà¤¨¤¿ÊáÎº¤Î¥Þ¥Í¥¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¼¤ó¤Ö¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤è¤¯¤¾ÂÑ¤¨È´¤¤¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡ü¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤òÄü¤á¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿
»ö¼Â¡¢Éã¿Æ¤Ï¸½ÃÏ¤Ç3²ó¤ÎÆþÂà±¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ²¤¨¤È´¨¤µ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÙ¤ò°¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·³Îò¾ÚÌÀ½ñ¤Î¿ÇÎÅµÏ¿¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÂ±¡¤Î¤¦¤Á¡¢Æó¤Ä¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÑ±¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ä¤ë¥Ï¥Ð¥í¥¹¥Õ¥¯ÃÏÊý¥ï¥Ë¥Î»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ä¥¯¥É¥Ë¥¢ÉÂ±¡¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÉÂÅï¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·úÊª¤Î°ìÉô¤Ï¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡Ö·³Îò¾ÚÌÀ½ñ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²¿½½Ëç¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¼£ÎÅµÏ¿¤ò¡¢ÄÌÌõ¤ä¸½ÃÏ¥¬¥¤¥É¤ÎÊý¤¬²òÆÉ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Éã¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾ÜºÙ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¤ÎÂÎ²¹¤«¤éÃë¡¢Ìë¤ÎÉÂ¾õ¤Þ¤Ç¡¢Æþ±¡»þ¤ÎÉã¤ÎÍÍ»Ò¤¬Ã°Ç°¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿Æü¤â²¿Æü¤â¡¢¼£ÎÅÆâÍÆ¤äÉã¤ÎÉÂ¾õ¡¢²óÉü¶ñ¹ç¤¬¹îÌÀ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤¿¤Á¤Î¡Ø¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤òÀ¸¤¤ÆËÜ¹ñ¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö½ªÀï¸å¤âÆüËÜ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤º¡¢²á¹ó¤ÊÃÏ¤ËÎ±¤áÃÖ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤ÎÇ°¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¤ËÊáÎº¤È¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤Æ¡¢À¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤É´ñÀ×Åª¤Ê¤³¤È¤«¡×
¡ü¤¢¤êÆÀ¤¿Ì¤Íè¡¢Ã¥¤ï¤ì¤¿²áµî
Èï³²¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Éã¿Æ¤ÎË½ÎÏ¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Æ£²¬¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÍè¤¢¤ê¤¨¤¿¤Ï¤º¤ÎÉã¡×¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡£»£±Æ¤Î²áÄø¤Ç¡¢¼ã¤Æü¤ÎÉã¿Æ¤òÃÎ¤ë¿ÆÀÌ¶Ú¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö»ä¤Î¤¤¤È¤³¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¼ã¤¤º¢¤ÎÉã¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀÐ¾¾¤µ¤ó¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤ª¼ò¤¬Á´Á³°û¤á¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¼ò¹ë¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë°û¤Þ¤µ¤ì¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£¿Í¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤éÃÇ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¤¼å¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤âÀÄÇ¯ÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤äÂ¼¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤ËË»¤·¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¡×
¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¢¤êÆÀ¤¿¤Ï¤º¤ÎÉã¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢»ä¤¬¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÉã¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤ª¼ò¤â°û¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¤Î¿¬¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Í¥¤·¤¤¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¡£³Ú¤·¤¤»þ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÀïÁè¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÉã¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡üÈï³²¤Î±Æ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ÀÌä¤ï¤ì¤Ì²Ã³²ÀÕÇ¤
·ì±ï¼Ô¤òÃµ¤¹Ãæ¤Ç¡¢Éã¿Æ¤¬²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÉã¤¬ÀïÁè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢²¼¤Î·»Äï¤¬8¿ÍÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì¿¤«¤é¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Éã¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤µ¤¾¤«¤·Çï»ÒÈ´¤±¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¿È¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¤Ê¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¹ñ¤ÏÀïÁè¤òËº¤ì¡¢²¿¤â¤«¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤Þ¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ºá°´¶¤äÃÑ¿«´¶¤ò¸íËâ²½¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡×
Éã¿Æ¤ÏÀï¸å¤ÎÆüËÜ¤Ç¡¢¶¯¤¤ÁÂ³°´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤¿Ë½ÎÏ¤â¤Þ¤¿¡¢ÀïÁè¤¬¼Ò²ñ¤Ë»Ä¤·¤¿Ä¹¤¤±Æ¤Î°ìÉô¤Ê¤Î¤À¤È¡¢Æ£²¬¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉã¤òÀïÁè¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÎÀÕÇ¤¤âÉé¤ï¤º¡¢²Ã³²¼Ô¤Î¼«³Ð¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅ·¼÷¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¾å¤Ç¡¢²Ã³²¤ËÍ¶¤¤¡¢ÊüÃÖ¤·¤¿¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¤âÌä¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Éã¤¬¡¢¤¢¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¿Í¤¬¡¢ÀïÁè¤òË¾¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¡¢À¸¤¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡üÃ¯¤â¤¬ÀïÁè¤Î¾Ú¸À¼Ô
¤¤¤Þ¡¢Æ£²¬¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°³èÆ°¤ò¤¹¤ëËµ¤é¡¢²Ã³²¹Ô°Ù¤¬ÍÆÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁè·Ð¸³¼Ô¤¬¿ô¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Åö»ö¼ÔÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀïÁè¤ò¤Þ¤Ê¤¶¤·¡¢¸ì¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÀïÁè¤Îµ²±¤ò¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤®¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯²¿¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢Åö»ö¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×