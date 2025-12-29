½÷À½é¤Î¶¥ÇÏ¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿°æ¸ýÊÝ»Ò¤µ¤ó ¤¤¤Þ¤Ï¾®Àâ¼¹É®¤ËË×Æ¬Ãæ
¡Ú¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥Ê¤Î¥Ï¥·¥ê¤À¤Ã¤¿Âç¶¶¾È»Ò¤µ¤ó 2Ç¯Á°¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¼¡ÃË¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ä¤é¤µ¤òÂ¿Ë»¤ÇÊ¶¤é¤ï¤¹Æü¡¹
¡¡°æ¸ýÊÝ»Ò¤µ¤ó
¡¡¡ÊÅÁÀâ¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡À¯³¦¤Ç¤Ï½÷À½é¤ÎÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·ÏÃÂê¤À¤¬¡¢¶¥ÇÏ³¦¤Ç¤Ï50Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Ë½÷À¤Î¼Â¶·Ãæ·Ñ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤òÂç¤¤¤Ë½¸¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£¥é¥¸¥ª´ØÅì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿°æ¸ýÊÝ»Ò¤µ¤ó¡¢º£¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡°æ¸ý¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔ±Ä»°ÅÄÀþÇò¶â¹âÎØ±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¤Î¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¡£°æ¸ý¤µ¤ó¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤À¡£
¡Ö50Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¡¢¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£3²ó¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È»ä¹¥¤ß¤ÎÉô²°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Éô²°¤ÎÊÉ¤ÏÂçÍýÀÐ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢Å·°æ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤¬µ±¤¯¡£¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¾ÍÎ¤Î¤ª¾ë¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¼¼»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤Ï¼«Âð¤Ç¡¢25¡¢26Ç¯Á°¤Ë°ì³ç¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼«Âð¤«¤é¡¢ËèÆü¤³¤Î»öÌ³½ê¤ËÍè¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ï¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃëÌëµÕÅ¾¤ÎÀ¸³è¤Ç¤·¤Æ¡¢µ¯¤¤ë¤Î¤Ï¸áÁ°0»þ¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡©¡¡¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¾®Àâ¡©¡¡¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤¤¤¨¡¢ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¹¤®¤Æ½ñ¤±¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÇÏ¤È¤ÏÁ´Á³´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃË½÷¤ÎÎø°¦¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ä¡Ä¡£70Âå¤«¤é½ñ¤»Ï¤á¡¢º£¤Ï¾®Àâ²È¤ÎÀèÀ¸¤Ë½¬¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤®¤ê¡¢Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊGµ¥ì¡¼¥¹¤Î¤È¤¤ÏÉ¬¤º¹Ô¤¤Þ¤¹
¡¡¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ï°Õ³°¡£°æ¸ý¤µ¤ó¼«¿È¤ÏÆÈ¿È¤À¡£
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ë½ä¤ê¹ç¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤âÌ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡ÈÌ´¸«¤ëÌ´»Ò¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á´Á³¼ä¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡3ºÐ²¼¤ÎËå¤ä³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤¬¤è¤¯ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢1¡¢2»þ´Ö¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÃÎ¿Í¤¬ÆÍÁ³Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡Øº£Æü¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤È¤¤¤¦Æü¤Ï¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ²Î¶Ê¤òÂçÀ¼¤Ç²Î¤¦¤È¶»¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¢¥Î¤ä²Î¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡Ö1Æü5²ó¿©»ö¤ò¤È¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤ò¾¯¤·°û¤ó¤Ç¥Õ¥ï¡Á¥Ã¤È¤¤¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤ë¤È¤¤¤¦ËèÆü¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿©Íß²¢À¹¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤«¤º¤ò¡¢ËèÆü5¼ïÎà¤Ïºî¤ê¡¢µíÆý°Ê³°¤Ï²¿¤Ç¤â¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÀ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢ÂçÉÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢ÆÍÁ³¶»¤ËÄË¤ß¤¬¤Ï¤·¤êÆýÁ£³°Íè¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤éÌäÂê¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡°æ¸ý¤µ¤ó¤ÏÂÎ·Á¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÏÃ¤·¡¢É½¾ð¤¬À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÎðÃÎ¤é¤º¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¸½ºß¤Ï¶¥ÇÏÀìÌç¥Æ¥ì¥Ó¶É¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ÇÊüÁ÷ÈÖÁÈ¿³µÄ²ñ°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊGµ¥ì¡¼¥¹¤Î¤È¤¤ÏÉ¬¤º¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¸¥ªÆüËÜÂà¿¦¸å¤â¡¢È¡´Û¤ä»¥ËÚ¡¢¶å½£¤Î¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âà¿¦¶â¤Î°ìÉô¤ÇANA¤Î³ô·ô¤âÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¾³Û¤ÇÇã¤¨¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¶¥ÇÏ¾ì¤Ø¹Ô¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÌÔÊÙ¶¯¤·¤ÆÇÏ·ô¤òÇã¤¦¡£º£½©¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¤Ç¤ÏÇÏÏ¢¤ÈÇÏÃ±¤òÅö¤Æ¡¢¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤À¡£
¢£¡È2ÂåÌÜ¡É½÷»Ò¥¢¥Ê¤«¤éÍèÇ¯ÃÂÀ¸¡©
¡¡¤µ¤Æ¡¢4¡¢5ºÐ¤´¤í¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿°æ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢Åìµþ³Ø·ÝÂçºß³ØÃæ¤Ë¥é¥¸¥ª´ØÅì¡Ê¸½¡¦¥é¥¸¥ªÆüËÜ¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£71Ç¯¡¢½÷À½é¤Î¶¥ÇÏ¼Â¶·Ãæ·Ñ¥¢¥Ê¤È¤Ê¤ê20Ç¯°Ê¾å¤âÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µÙÆü¤Ï·ëº§¼°¤Ê¤É¤Î»Ê²ñ¤ä¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢365Æü»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË½÷º¹ÊÌ¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ë¤ÏËè½µ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃËÀ¤ÎÄ°¼è¼Ô¤«¤é¤ª¤Ï¤¬¤¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¡¢´î¤ó¤À¤ê¡¢Îå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬¶¥ÇÏ¤Î¼Â¶·Ãæ·Ñ¤ò°úÂà¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÍèÇ¯¤¢¤¿¤ê¡¢¼ã¤¤½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼Â¶·¤¬¡¢¥é¥¸¥ª¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¥é¥¸¥ª¶É¤Ï»ä¤Î¸ÅÁã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¸¥ªNIKKEI¤Ç¤¹¡×
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸=ÃæÌîÍµ»Ò¡Ë
¢¦°æ¸ýÊÝ»Ò¡Ê¤¤¤°¤Á¡¦¤ä¤¹¤³¡ËÅìµþ¡¦³ë¾þ¶èÀ¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ³Ø·ÝÂç³Øºß³ØÃæ¤Î60Ç¯¡¢¥é¥¸¥ª´ØÅì¡Ê¸½¡¦¥é¥¸¥ªÆüËÜ¡ËÆþ¼Ò¡£71¡Á95Ç¯¡¢¡Ö¶¥ÇÏ¼Â¶·Ãæ·Ñ¡×¤Ç¶¥ÇÏÃæ·Ñ¤òÃ´Åö¡£µ³¼ê¤é¤Ë¼èºà¤¹¤ë¡ÖÄ´¶µ¤À¤è¤ê¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥ë¥Ý¡×¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ78Ç¯¡¢ÆüËÜ½÷ÀÊüÁ÷¼Ôº©ÃÌ²ñ¾Þ¼õ¾Þ¡£2024Ç¯¡¢JRAÍý»öÄ¹ÆÃÊÌÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¡£