清原和博（元プロ野球選手／58）

日刊ゲンダイにとって、巨人時代の清原和博は監督の長嶋茂雄に並ぶスターだった。紙面への登場頻度は4番のゴジラ松井秀喜以上。グラウンド内でも外でも、とにかく話題に事欠かなかった。

読売新聞社主導で「長嶋茂雄賞」新設も…巨人に「候補者ゼロ」の悲しい現状

「清原さんがどんちゃん騒ぎしてますよ」

宮崎市の繁華街関係者から本紙記者に電話が入ったのは、2005年2月の春季キャンプ中のことだった。

巨人関係者から「逆取材」

清原のキャンプ地・宮崎での夜遊び、女遊び、門限破り、無断外泊は恒例行事。

日本シリーズを控えた00年10月の宮崎合宿での30代スレンダー美人とのお泊まり、翌01年2月の春季キャンプでの20代後半モデル系美人との逢瀬などをキャッチしては書き、巨人関係者から「今度の相手はダレ？」と逆取材されるのが常だった。

またか……先の繁華街関係者からの一報にそう思ったのも束の間、いや、まさか……とすぐに思い直したのは、この年のキャンプはそれまでと大きく事情が違っていたからである。

前年の04年、清原は故障による長期離脱の影響もあって出場試合数はわずかに40。就任1年目の堀内恒夫監督との確執も表面化し、シーズン終了後には翌年の戦力構想から外れていることが判明した。怒髪天を衝いた清原が球団事務所に乗り込み、フロント幹部に直談判する騒動に発展。紆余曲折の末に巨人残留を決めると、「野球人生をかけて勝負する。ゼロからではなくマイナスからのスタート。泥水をすする覚悟で頑張る」と節酒禁煙まで宣言して迎えたキャンプだったのだ。

「野球人生をかける」とまで言った男がまさか…

禁酒ではなく節酒とするところが、「野球は無冠、夜は三冠王」たるゆえんだが、いずれにしろ、「野球人生をかける」とまで言った男がまさか……という思いはあった。

結果は、紙面写真にある【夜の「ご乱行」の一部始終】という見出しの通り。練習休日前夜にキャバクラへ入店した清原は、連れの男性2人と3時間でドンペリの白を8本、ロゼを3本の計11本を空にし、現金で60万円超を払って店を出た。その4日後にも同じ店に現れ、「この店の伝説をつくったるわ」と4人でドンペリの白8本、ロゼ6本を飲み干し、七十数万円をカードで支払って意気揚々と引き揚げた。

泥水の代わりにすすったのは2日で25本のシャンパン。清原はやはり、清原だった。

（森本啓士／日刊ゲンダイ）