J3宮崎がエースFW橋本啓吾との来季契約更新を正式発表

テゲバジャーロ宮崎は12月28日、FW橋本啓吾と来シーズンの契約に合意したと発表した。

今季のJ3リーグで圧倒的な成績を残したエースの残留決定に、ファンからは「嘘でしょ」「最高のお知らせ」と驚きと歓喜の声が上がっている。

橋本は大阪商業大学から2021年に宮崎へ加入。プロ1年目からリーグ戦28試合に出場するなど着実に実績を積み重ね、今季はキャプテンとしてチームを牽引した。リーグ戦34試合に出場して25得点をマークし、2位に大差をつけてJ3得点王に輝くとともに、J3最優秀選手賞（MVP）も受賞。チームのJ2昇格の立役者となった。

去就が注目されていたなかで、新シーズンも宮崎でプレーすることが決まった橋本は「このクラブでもっと上でプレーできるように、成長を止めずに、一つでも上を目指し続けたい」と、新天地となるJ2での戦いへ向けて決意を語っている。

SNS上では「嬉しすぎる！ほんとに！？」「J1行っちゃうのかなぁ…って思ってた」「嘘でしょ」「99%諦めてました」「最高のお知らせ」「これは最高の補強」「凄いな」「やばすぎ」「これはカッコ良すぎる残留！」「フロント、ガチで有能すぎる」「まじかよ！」「夢じゃないよな？」「絶対J1からオファーあったでしょ」といったコメントが寄せられている。J3を席巻した怪物が、昇格したチームと共にどのようなパフォーマンスを見せるのか大きな期待が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）