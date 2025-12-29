食楽web

毎年この時期には、様々な干支グッズが販売されますね。著者が毎年ゲットするのが、『カルディコーヒーファーム』の干支アイテム。価格帯が手ごろながら、デザインが秀逸で、中身もきちんとしたものが多いのが魅力です。

そこでこの記事では、2026年の干支「午（うま）」にちなんだ干支モチーフのお菓子やお茶を紹介します。

『もへじ』の「干支茶」

『もへじ』の「干支茶」198円

和菓子と一緒に贈りやすい、『もへじ』の「干支茶」。干支モチーフのパッケージに入った、抹茶入り煎茶のティーバッグです。京都産抹茶をブレンドした煎茶で、香りがふわっと立つ、苦味は強すぎず、後味はすっきり。抹茶の風味がほんのり感じられ、飲みやすい仕上がりです。

『もへじ』の「濃厚あずきショコラ」

「濃厚あずきショコラ」267円

おなじく『もへじ』のアイテムとして注目したいのが、「濃厚あずきショコラ」。チョコレート生地につぶあんを練り込んだ和洋ミックスの一品。ショコラのコクの中にも、あずきの風味もしっかり感じられ、しっとりした食感も口当たりがとても良いです。

「干支ようかん（午）」

「干支ようかん」213円

新年のご挨拶と言えば、和菓子も欠かせません。カルディの「干支ようかん」は、シンプルながらほっこりと安心感のある味わいが魅力です。北海道産小豆を使用し、黒糖風味で、コクのある甘さ。小ぶりながら、満足感のある味わいです。

馬や縁起物をかたどった「干支あめ」

「干支あめ」198円

カジュアルながら縁起の良い「干支あめ」もおすすめの一つ。お年賀や新年のご挨拶の時に、気持ちを添える一品としても重宝します。

「べっこう飴 午」181円

馬や縁起物をかたどった透明感のあるべっこう飴もあり、見ても楽しく、味わいもどこか素朴で懐かしさがあります。乾燥が気になる季節、キャンディーは老若男女問わず遅れる万能なアイテムです。

「午年のチョコレートボール」［食楽web］498円

『カルディ』の干支グッズは気軽で、きちんと感もでるので、とてもおすすめ。価格帯も手ごろな点も魅力ですし、誰にでも渡しやすい味わいです。

（撮影・文◎加藤朋子）

