食楽web

●日本全国を仕事で飛び回るBEAMS JAPANの名物ディレクター・鈴木修司さん。尊敬してやまない『男はつらいよ』の寅さんのように、年の1/3は旅の空という鈴木さんが、旅先で見つけた「フーテンの寅みやげ」を紹介します。

今月の旅先は、岩手県の盛岡市。そして今回の旅のお土産は、竹で編まれた“蓋付きの小物入れ”です。

これは竹細工と生活雑貨を扱う盛岡の名店『ござ九・森九商店』で買ったもの。大きさに合わせて、何を入れても良いし、特に大切なものしまっておくのに最適です。雪が多く厳しい北国の生活の中から生まれた質実剛健な竹の小物入れは、見た目と使い勝手、どちらも素晴らしい名品です。

一番古いものだと20年以上は愛用していますが、使い込むほどに光沢が増す逸品。日々使うこと自体がケアにつながるので、年月が経っても傷むどころか丈夫になっているような気がしています。

竹細工の名店『ござ九・森九商店』へ

これぞ日本の荒物店、“ござ九”こと『森九商店』

さて、盛岡といえばここ数年、欧米系の観光客に人気と聞いていましたが、私が訪れたときはどこも混んでおらず、ゆったりと街を楽しむことができました。

ちなみに盛岡は、駅前からお城、旧市街、そして繁華街まで、ぜんぶ歩いて回れて、気軽に観光や散策を楽しめるのがいいところ。古い建物や街並みも要所に残っていて、遠目には美しい山並みを眺めることもできる、かなりオススメの旅先です。

そんな盛岡でまず訪れたのは、冒頭でお話した竹細工と生活雑貨を扱う『ござ九・森九商店』。久々の訪問でしたが、相変わらず昔ながらの荒物屋さん的な雰囲気と品揃えで、やはり名店だと確信しました。

現代の日用品に加えて、昔懐かしのものもズラリ品揃え

“ござ九”さんは、ただのレトロな荒物屋さんではありません。盛岡を中心とした北国の手仕事の品々を多く取り扱っているのが特徴。例えば、かつて農家で使われていた“箕（み）”と呼ばれる樹皮製の道具や、昔ながらのカゴやザルなど。ほとんどのものが実用品として販売されていて、そんな商売を続けられていること自体が素晴らしい。

数少なく販売されていた竹製の小物入れ。気候変動や山林管理の変化によって材料の入手が困難になり、作り手の高齢化が進んでいるのもあって、非常に貴重

ご主人の森さんとは久々の再会だったので話に花が咲きましたが、その途中で嬉しい出会いがありました。

今回、旅のお土産として挙げた竹製小物入れを、現役で作られている職人さんが、たまたま納品のために来店されたのです。ちなみにこの方、御年80歳を超えるお婆さまです。

運よく手に入れて、大満足な気分で記念撮影

私が長く愛用していること、今回も記念に新しく小ぶりなものを購入したことをお伝えしたら、こちらが嬉しくなるぐらいに喜んでくれました。まさかここで長年使っている竹製小物の作り手に会えるなんて、これ以上ない幸せな時間でした。

盛岡の美味しいものも大満喫

初訪問のパン屋さん『ミッシェル』の「丸太サンド」

さて、ここからは一転して食べ物のお話です。盛岡の朝食といえば、コッペパンの名店『福田パン』で買うことが多かったのですが、たまたまホテルのそばに良さそうなパン屋さんを発見。お店の名前は『ミッシェル』。

入ってみると、予感的中！ とても良いお店でした。スタッフの方によれば、本店は花巻にあり、岩手県に数軒を展開しているそう。パンは、どれを取っても美味しそうな見た目とボリュームが魅力で、加えて価格も良心的です。私がいただいたローストポークが豪快に挟まれた「丸太サンド」は絶品でした。

ほんのりと味付けされたジューシーなポークと、味わい深いパン……これまで知らなかったことを後悔するほどの美味しさ。ちなみに、イートインで食べる場合はコーヒーなどのドリンクが無料で付いてきます。

昼食は名店『白龍』のじゃじゃ麺

盛岡の名店『白龍（パイロン）』（岩手県盛岡市内丸5-15）

昼食は、盛岡に来るたびに必ず立ち寄る『白龍（パイロン）』さんへ。盛岡のソウルフード“じゃじゃ麺”の名店です。

いつもながら、食べれば食べるほど美味しさが迫ってくるような、不思議な味わいです。今回も“ちーたんたん”と呼ばれる〆のスープまで最高でした。まだ食べたことがないという方に、ぜひ試してほしい盛岡の名物です。

夕食は『吉浜食堂』でサワラのフライで一杯

“鰆”のレアフライ

夕食は居酒屋『吉浜食堂（きっぴんしょくどう）』へ。酒に合うお食事にこだわっているお店で、今回も期待通りお酒が進みました。

とくに美味しかったのが、鰆をレアな状態に揚げたフライで、冷えた地酒との相性が抜群でした。店内の雰囲気もお洒落で、接客も親切。地元の食材や地酒を堪能できて、本当に良いお店です。

たったの一日の短い滞在の盛岡でしたが、久しぶりの再会、偶然の出会い、そして朝昼晩の盛岡ならではのお食事と、十分過ぎるほどに当地を堪能できました。

●著者プロフィール

鈴木修司（すずきしゅうじ）

BEAMS JAPANクリエイティブディレクター。三重県松阪市生まれ。年間120日近くを旅に費やし、日本各地の様々な場所で魅力的なモノ・ヒト・コトを発掘。大学などで講師を務めることも。著書に『銘品のススメ』、監修書籍に『都道府県おでかけ図鑑』などがある。