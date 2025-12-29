白い恋人パークのシンボル からくり時計塔

北海道を代表する製菓メーカー『石屋製菓』で製造されている「美冬」は、定番土産の「白い恋人」に続き、2番目に人気の高いお菓子。パイとフィリングとチョコレートが重なったミルフィーユ。

一口目から美味しい！ とお土産に大変喜ばれているこの人気のお菓子をご紹介したいと思います。

道内にはソフトクリーム販売のお店も含めて12店舗。ミルフィーユ「美冬」の美味しさ

ブラックチョコレート×ブルーベリー144層にも織り込まれたパイは空気の層を抱いてサクサクに。

『石屋製菓』は札幌市西区に本社があります。近隣に白い恋人パークやオフィシャルトップパートナーであるコンサドーレ札幌の専用練習グラウンドなどもあります。札幌西インターの手前にあり、空港からはJRと地下鉄を乗り継ぐとアクセスも簡単。現在では関東や関西の百貨店などにも店舗が出来て、北海道外の方にも購入しやすくなっています。

石屋製菓の直営店「ショップピカデリー」

娘のように大事に育てられた20歳のミルフィーユ「美冬」

成功を積み重ねる、幸せを重ねるといった意味合いのあるミルフィーユ。

幸せを祈る想いが込められた縁起の良いお菓子として親しまれています。『石屋製菓』では「しあわせをつくるお菓子」という、お客様・地域・社員のしあわせを願う企業理念を掲げています。SDGSへの取り組みを通して、環境や使用している材料にも配慮し、食を通じて楽しさや幸せをお届するというメッセージを込めたお菓子作りをしています。

「美冬」は、いつかお菓子に自分の娘の名前を付けたいと願った社長が、急がずに年数をかけて育んできたこだわりのあるお菓子。縁起も良いので年末年始や慶び事の手土産、お取り寄せにも適しています。

『石屋製菓』の「美冬」にはそんなみんなの幸せを願う心が籠められています。娘のように大事に育てられて20年。豊かで繊細なこのお菓子は皆さんの元にまるで美しい冬の雪のように喜びと幸せを届けてくれることでしょう。

ブルーベリー、キャラメル、マロン各2個 6個入り980円

お菓子の国を彷彿とさせる白い恋人パークも楽しい！

『石屋製菓』が運営する白い恋人パークでは、チョコレートの妖精“プルミとラムル”と巡るプロジェクションマッピングショーが楽しめるチョコトピアハウスや、思い出とお菓子を一緒に作ることが出来るドリームキッチンが大人気。ISHIYAオリジナルのコーヒーやスイーツが楽しめるカフェもあります。シンボル的存在のからくり時計塔では、毎正時から約10分間からくり人形の動物たちが愉快なパレードを繰り広げます。

白い恋人パークのシンボル からくり時計塔

「カフェ・バトラーズワーフ」では軽食やスイーツを楽しめます ［食楽web］

iTQi（国際味覚審査機構）で優秀味覚賞を受賞し、「世界が認めた美冬」と銘打っているこのお菓子は、それぞれの幸せの願いをのせて手に取る人の心を和ませてくれます。もらう人にも贈る人にも嬉しいお土産の定番として、ぜひ「美冬」を選んでみてください。

●SHOP INFO

白い恋人パーク ショップ・ピカデリー（直営店）

住：札幌市西区宮の沢2条2丁目11番36号

TEL：011－666－1481

営：10：00～19：00

休：年中無休

（撮影・文 ◎葉山近代）

●著者プロフィール

CHIKAYO

2級フードアナリスト・国際薬膳食育師 特級師範・出張作り置き等のお仕事を通して日々食に携わっている。さまざまな国や地域で美味しいものを食べることが趣味。