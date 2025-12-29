食楽web

東京には数え切れないほどのラーメン店があります。今回はその中から、グルメライターお気に入りのラーメンだけじゃなく、サイドメニューの餃子、唐揚げがおいしい店を4軒、厳選しました。

焼きあごが芳醇に香る『長崎らーめん 琴海』（本郷三丁目）

長崎県の名産の焼きあごを使ったスープが看板の『長崎らーめん 琴海』。きれいな黄金色のスープは、豚骨のコクの中に焼きあごの香ばしさがふわりと広がり、見た目以上にすっきりとした飲み口です。細めの麺がよく絡み、最後まで飽きずに味わえる上品な一杯に仕上がっています。

そしてラーメンと一緒に食べたいのが、「特製から揚げ」。衣がサクッと軽く、中から肉汁があふれるジューシーさで、ラーメンと組み合わせると満足度は倍増。ランチセットではから揚げ3個がつき、食べ応えも十分です。から揚げはテイクアウトも可能で、リピーターが多い理由も納得。

●SHOP INFO

長崎らーめん 琴海

住：東京都文京区本郷3-18-8

深夜も賑わう、街の頼れる一軒『麻布ラーメン 麻布十番店』（麻布十番）

『麻布ラーメン 麻布十番店』は、遅い時間帯にもにぎわう人気店。専門店級の美味しさの餃子をつまみにビールを楽しむお客さんも多く見られます。餃子は肉の旨みがぎゅっと詰まり、焼き目は香ばしく、中はふっくらジューシー。もちろんラーメンも安定のおいしさで、夜食や〆にも使い勝手のいい存在です。深夜営業という点も含め、東京の夜を支えるラーメン屋という言葉が似合う一軒です。

〆の一杯にも

●SHOP INFO

麻布ラーメン 麻布十番店

住：東京都港区麻布十番1-2-9

インパクト絶大の背脂中華そば『福鳳』（高円寺）

背脂たっぷりですが、重たさよりもじんわり深みを感じるスープが素晴らしい！

「燕三条系 背脂中華そば」が名物の『福鳳』。丼の表面を覆う背脂のインパクトとは裏腹に、口当たりは甘みがありまろやか。煮干しの香りがしっかりと立ち、深みを感じるスープが特徴で、中太麺の相性も絶妙です。

そしてラーメンの相棒として、餃子もおすすめ。皮はほどよい厚みがあり、焼き目はカリッと香ばしく、中は肉と野菜のバランスがよいジューシーさ。高円寺らしい活気のある雰囲気の中で、濃厚系を求める人に刺さる一杯を楽しめます。

●SHOP INFO

背脂中華そばと餃子の福鳳

住：東京都杉並区高円寺北2-34-7

腹ペコ学生の味方『らーめん太陽』（江古田）

名物の「ジャンボ餃子」［食楽web］

学生街・江古田で長年愛される『らーめん太陽』。注目すべきは、「ジャンボ餃子」。通常の餃子の倍ほどあるサイズで、皮はもちっと厚みがあり、餡はしっかり味つけされた食べ応えのあるタイプ。餃子好きなら一度は試してほしい名物なのです。

ラーメンは昔ながらの素朴で親しみやすい味わいで、餃子と合わせて注文するとボリュームも満足感も十分で腹ペコの味方という言葉がしっくりくるコンビネーションです。深夜2時まで営業しているため、遅い時間にも寄れる街の心強い一軒です。

●SHOP INFO

らーめん太陽

住：東京都練馬区旭丘1-75-8