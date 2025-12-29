大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。

韓国発のガールズグループ・ＩＬＬＩＴは、２年連続の出場で初の日本オリジナル曲「Ａｌｍｏｎｄ Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ」を歌唱。今年は日本デビューも果たし、思い出深い年に。甘酸っぱいラブソングで、キュートなパフォーマンスに注目が集まりそうだ。メンバーのＩＲＯＨＡは三山ひろしのけん玉チャレンジにも参加する。

ＭＯＫＡは「出場２回目で本当に光栄です。一生懸命頑張るので、応援してくれるとうれしいです」と笑顔。ＩＲＯＨＡは「魅力をアピールできるような、成長した姿をお見せしたい」と意気込んだ。

日本デビューを果たし、初の日本オリジナル楽曲も発売。充実の１年を振り返り、ＭＯＫＡは「日本で活動をたくさん、初めて単独公演をする事ができた。私たちの夢が叶った１年になったなと思います」と振り返り、来年に向けて「世界に行ったり、もっと大きな墓所で公演をしたり、たくさんもファンの方々にお会いしたいなと思います」と意気込んだ。