結婚したい34歳の美女が、浮気性の男性とデートへ。男性が連れて行ったデート場所にスタジオが驚くシーンがあった。

【映像】浮気性の男性が選んだデート場所

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

決断まで残り3日となった共同生活17日目、サヤカ（34歳／フィットネストレーナー）はタカマサ（31歳／コンサルタント）から誘われ、デートへ出かけた。やって来たのは、「MIYASHITA PARK」の最上階に位置するルーフトップテラス。

そこには、渋谷の絶景を眺めながらプールを楽しめる、ラグジュアリーな空間が広がっていた。ニコルは「こんな場所ある？」「2人はずっとエチエチだな」と驚き、陣内も「こんなとこあるの？」と口にしていた。

少し前にタカマサから、浮気性であることをカミングアウトされたサヤカは「すごいね、よく見つけたね」「よく遊んでるんですねぇ」とチクリというとタカマサも「遊んでた」と白状。前田も「ってなっちゃうよね」と共感してた。

ちなみにサヤカとタカマサは、出会った当初にも水着姿でサウナデートをしており、スタジオから「やっぱ遊んでるんだねって言われてましたよね」「あのチョイスはやっぱりタカマサらしいね」といった声が続出。番組最後のスタジオトークでも、陣内がタカマサのシーンを振り返り「ほとんど裸やないか」とツッコむ場面もあった。

