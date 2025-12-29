あまりにも大胆な行動。元モーニング娘。の田中れいなが12月26日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ クイーンズクライマックスSP！』」に生出演して、カメラの前で二の腕を露出した。

【映像】田中れいな、突然の大胆露出シーン

番組冒頭でのことだった。まず、MCの安田大サーカス・クロちゃんが「わわわわー！」とお馴染みの挨拶。そのまま「さぁ本日は先輩アイドルちゃんたちが2人も来てくれました。まずはれいにゃから自己紹介、お願いします！」と振った。ここで田中は「はーい！クリスマスに階段から転げ落ちました田中れいなです！」と元気よく発言。クロちゃんが「いや、心配が多いんだから」と反応すると、「見る？れいなのあざ」と肩出しの衣装に手をかけた。

これに共演の元AKB48・岡部麟が「ダメ、ダメ。そんなサービス大丈夫？れいなさん」と両手で隠そうとするも、田中は衣装を下げて二の腕を露出。スタジオを「ええー!?」「そんなー！」などとざわつかせた。これを受け、なぜか田中は「きゃー！」と絶叫。クロちゃんが「『きゃー！』じゃないのよ、自分からやっておいて」とツッコミを入れる中、「痛いけど、頑張る！」と宣言すると、ファンからも「いたたっ」「れーないたそう」「これは痛い」「肩から落ちたってこと？」「ファイトだよ！」「がんばれーな！！！」といったコメントが殺到した。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）