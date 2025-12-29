最大９連休の年末年始を、ふるさとや行楽地で過ごす人たちによる帰省ラッシュが２７日から本格的に始まりました。

２７日午前１０時ごろのＪＲ宇都宮駅の新幹線下りホームには、キャリーケースを引いた家族連れや、土産を持った人たちの姿が多く見られました。

東京から宇都宮に遊びに来た家族は「路面電車（ライトライン）を見に来ました。仕事が忙しくて子どもたちとの時間がとれていなかったので、この９連休は家族の時間を大事にしたいです」と話していました。

宇都宮から福島に帰る大学生は「アルバイトが忙しかったので、年末年始は家でゴロゴロしたいです」と話していました。

サービス業の３０代の男性は「年末年始は仕事です。メリハリをつけて家で休んで、仕事も頑張りたい」と話していました。

ＪＲ東日本によりますと、下りの新幹線の指定席予約状況は、１２月２７日～３０日ではやぶさ・こまち・やまびこなどは夜間を除いてほぼ満席の状態です。

自由席は２７日、午前９時２４分に東京駅を出発した東北新幹線下り・やまびこ１３１号（仙台行き）で乗車率が１００％になりました。

下りのピークは１２月３０日で、上りのピークは年明け１月３日を見込んでいます。