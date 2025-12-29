ふるさとや行楽地で年末年始を過ごす人たちによる帰省ラッシュの時期を前に、年末年始の鉄道の予約状況や高速道路の渋滞予測が発表されました。

鉄道の予約状況です。

ＪＲ東日本によりますと、１２月２６日から年明け１月４日までの東北新幹線の年末年始の指定席の予約状況について、１２月１５日時点で、予約が可能な席の数１１１万席に対し、およそ６割にあたる６５万席の予約がありました。

予約のピークは、帰省ラッシュが想定される下りで３０日、Ｕターンラッシュが予想される上りで年明けの１月３日を見込んでいます。

続いて、高速道路の渋滞予測です。

ネクスコ東日本関東支社によりますと、年末年始の渋滞による混雑のピークは、上下線でいずれも年明けの１月２日と３日と予測しています。

栃木県関係では、１月２日に、東北道上りの加須ＩＣ付近で３０キロ、３日に同じく加須ＩＣ付近で３５キロの渋滞、東北道上りの上河内ＳＡ付近で１５キロの渋滞予測となっています。

ネクスコ東日本では渋滞緩和のため１２月２７日、２８日と、１月１日～４日は休日割引を適用しないほか、渋滞予測を参考にした分散利用への協力を呼びかけています。