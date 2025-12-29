スピードスケート男子500メートルでミラノ・コルティナ五輪代表に決まった日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）が全日本選手権から一夜明けた29日、長野市内のホテルで会見した。カーリング女子ロコ・ソラーレの妻・吉田夕梨花も同席し、異例の夫婦会見となった。

平昌五輪銅、北京五輪銀メダルを獲得したロコ・ソラーレの吉田夕だが、ミラノ行きはかなわず夫に夢を託す。4月の交通事故などを乗り越えて2大会連続代表となった新濱は妻の前で「まずはケガしないように準備する。あとは自分のできる準備をして、スタートラインに立って、目指せ表彰台かな。メダル獲れたら（首に）かけにいく。3大会連続でかけさせる」と決意表明した。

代表選考会を現地で目に焼き付けた吉田夕は「会場で見るのは2回目。こっちまで緊張した」と振り返り、五輪本番へ「楽しんでほしい。五輪を忘れないように、全部の瞬間を覚えていてほしい。本当にケガしないで。それだけ」とエールを送った。五輪本番の現地応援については「何も手配できてない」としながらも「行きたい気持ちは凄くあります」と話した。