ことし最後となる野菜や花の競り＝止市が29日、石川県金沢市で開かれました。

金沢市中央卸売市場で開かれた野菜や果物など青果部門の止市では、正月向けのレンコンなどが競りにかけられました。

最終日は平年並みの野菜が118トン、果物が86トンの合わせて204トンが入荷し、去年より83トン多くなりました。

価格も平年並みで推移していて、入荷量が少なく高値となった去年と比べて、1〜2割ほど安いということです。

丸果石川中央青果 岡嶋啓介取締役「今年もかなり暑くて、農作物の出来栄えがかなり品目によってバラつきが出て、安定的に供給しなければいけないうちの立場としては非常に難しい1年だった」

また、金沢市公設花き地方卸売市場では、年末用のエアリーフローラや葉ボタンなどが次々と競り落とされていきました。

2025年は夏の高温が秋まで尾を引いたことから、生育は1〜2週間ほど遅れているほか、物価高の影響で花の買い控えが見られたということです。

金沢総合花き 道法和豊社長「来年はもっとお花が潤うような社会になってほしい」

30日は水産物の止市が行われ、年明けの初市はいずれも1月5日に行われます。