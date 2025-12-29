ミュージシャンGACKTが29日、X（旧ツイッター）を更新。食事をした政治家の実名を記し、その勢いとパワーを称賛した。

GACKTは「縁あって、ある政治家と食事をすることになった。クラシックの話から世界情勢まで話の組み立てが上手い！それでいて、ノリが異様に良くとにかく面白い。いやぁ、かなり勉強になった」と書き出した。

さらに「そして、間近で感じたのは【勢いとパワー】。圧倒されたが不思議と心地いい。年齢を聞いて、『マジか？若ッ！』と思わず声が出た。ボクも、仕事で疲れたなどと言ってる場合じゃねーな…、そう思わされた夜。応援でも礼賛でもない。ただ一つ率直に実感したのは、やはり政治家には、エネルギーが必要だということ。これぐらいパワーのある人がもっと増えれば 国はもっと前に進むかもしれない」とつづり、「松原仁さん。いやぁ、楽しい時間でした。今度、運気が爆上がりするGACKTの、【魔王シンフォニー】に来てください。感動させる自信がありますので！」と松原仁衆院議員（69）の実名をあげ、2人の笑顔のツーショットを掲載し、しめくくった。

この投稿に対し「国を動かす政治家のパワーは国のパワーに繋がっていると思う」「え、まさかGACKTさん将来、、、ありうる！？」「ニカッと笑顔が素敵、ナイスショットですね！」「GACKTさんが政界入りして大臣になったら世界は驚くでしょうね あまりの美しさに…」「写真からのパワーもすごく感じます 元気でる、でる、元気でる」「政治はパワーだね」「勢いとパワー大事ですね」などとさまざまな反響の声が寄せられている。