GACKTが25日更新のヒカルのYouTubeチャンネルにゲスト出演。物議を醸したヒカルの「オープンマリッジ」宣言について持論を展開した。

ヒカルは9月14日更新の動画で妻の進撃のノアは双方の浮気を容認する「オープンマリッジ」宣言をし、ネット上で大きな反響があった。そして今月19日、離婚を発表。「交際0日婚」の発表からわずか6カ月後のことだった。

GACKTは「どう考えたって、ヒカルにとって別にそこ触れなくていいとこじゃん。言っても損だし、言わなくても損だっていう選択肢がもしあるとしたら、ヒカルがそれを言うことによって、言う損を選んでる。メリット、デメリットはもちろん両方にあるんだろうけど」と切り出した。

続けて「だって、それを言うことによって、今後ヒカルの人生ってもっとヒカルらしく生きていける選択肢を取ってるわけじゃない。ぶっちゃけ話だよ？」と投げかけた上で、「このオープンマリッジの話をヒカルがしました。これに関わってるのは誰？ って言ったら、奥さんだけじゃない。だって世の中の人、他人事でしょ？」と語った。

さらに「それに対して、ああだこうだ言うのって、いやお前、外野じゃないの？ って思わない？ だけどそれを外野が外野で盛り上がって、例えばヒカルをたたいたりとか、あれは違うとか。そりゃそうだ、とかって言うのを言って盛り上がってることが、僕は非常に滑稽に見えるというか」と持論を展開した。

本動画はヒカル、カジサック、GACKTがコラボして実現。