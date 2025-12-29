GACKTが25日更新のヒカルのYouTubeチャンネルにゲスト出演。物議を醸したヒカルの「オープンマリッジ」宣言について持論を展開した。

ヒカルは9月14日更新の動画で妻の進撃のノアは双方の浮気を容認する「オープンマリッジ」宣言をし、ネット上で大きな反響があった。そして今月19日、離婚を発表。「交際0日婚」の発表からわずか6カ月後のことだった。

GACKTはヒカルの「オープンマリッジ」宣言によるチャンネル登録者数の減少について質問した。「その後の数字もすごいと思ったんだよ。どれぐらい減ったんだっけ？」と聞くと、ヒカルは「25万人減りましたね」と返答。GACKTは「でもさ、全体の何％で言うと5％ぐらいでしょ？ これってすごいことなんだよ。だって全体のヒカルのことを好きな人たちがいて、そのヒカルのことを好きな人たちの内の5％で終わったってことは、95％はそれ、100％賛成したわけではないにせよ、だってヒカルだしなっていうところに落ち着いたわけじゃん。これってめちゃくちゃ大きいことだと思うんだよ」と指摘した。

その上で「ヒカルの95％の人は、ヒカルだからまぁしょうがないか、応援してくれるタイミングから、ただの応援じゃなくて、そこには自分の例えば思想だったりとか、哲学だったり意思だったり生き方だったりを共有してこういう生き方よくない？って、みんなに言ってる。ある意味教育の部分を含めての話だと思うんだよ」と続けた。

そして「その数字を見た時にうわぁ…すごいなって。むしろ95％の人たちがこれを100％じゃないにせよ、容認したんだっていう、この構図がすごいってことなんだよ。だから25万に減ったというのはただ事実で、むしろ残りの95％はヒカルを容認したってことじゃん。これって革命なんだよ」とした。

本動画はヒカル、カジサック、GACKTがコラボして実現。