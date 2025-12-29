¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¹ÈÇòÂ´¶È¡¡Îò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÅÁÀâ¡¡º£Ç¯ºÆ¤Ó¡Ä
¡¡²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬º£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤òºÇ¸å¤ËNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤«¤éÍ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬29Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£NHKÂ¦¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¸áÁ°10»þ40Ê¬¤¹¤®¤Ë¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö2025Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò°ì¶èÀÚ¤ê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï½Ð±é¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£²Î¼ê¿ÍÀ¸¤Î½ÅÂç¤Ê·è¿´¤À¤±¤Ë¡¢Ä¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿¿¤ÃÀè¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»38²ó¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤Ïº£Ç¯¤ÎÇòÁÈºÇÂ¿¤ÇÎòÂå7°Ì¤ÎµÏ¿¡£¹ÈÇò¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¿ôÂ¿¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢º£¤Ç¤â¡ÖÅÁÀâ¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬1984Ç¯¡ÊÂè35²óÂç²ñ¡Ë¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤È¤Î¶¦±é¤À¡£
¡¡Åö»þÎø¿ÍÆ±»Î¤À¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¸òºÝ3Ç¯È¾¤Ç¡Ö·ëº§´Ö¶á¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ëÆ±»Î¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¹ÔÊý¤Ï¡È¹ñÌ±Åª´Ø¿´»ö¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç2¿Í¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¶ÄÅ·¤Î±é½Ð¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÀ¸Êý·Ã°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Öº£Ç¯ºÇ¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À2¿Í¤ÎÂÐÀï¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Î´Ø¿´¤ËÄ¾µå¤Ç±þ¤¨¤ë¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤¬½çÈÖ¤Ë²Î¤¦ÂÐÀï¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤µ¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÂÐ·è¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤¯¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Î¶¿¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿À»»Ò¤Î¼ê¤ò¤È¤ê¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡Ö¤¦¤ï¤µ¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÂÐ·è¡×¤Î¤â¤¦1ÁÈ¤Ï¶áÆ£¿¿É§¡Ê61¡Ë¤ÈÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤âÅö»þ¸òºÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°Î¨70¡óÂæ¤Ø¤ÎÉü¸¢¤òÁÀ¤¦¹ÈÇò¤¬¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À²è´üÅª¤ÊÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÁÀâ¤Î¹ÈÇò¤«¤é40Ç¯Í¾¡£¶¿¤¬70ºÐ¤Ç¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¡È¥é¥¹¥È¹ÈÇò¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢À»»Ò¤¬¡Èµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£NHK¥Û¡¼¥ë¤ÇÀ»»Ò¤¬²Î¤¤½ª¤¨¤¿»þ¡¢¹ÈÇò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤Ë¤¹¤°¤½¤Ð¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ë¶¿¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¡¢¶¿¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÊüÁ÷100Ç¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¡£4»þ´Ö25Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤ÎºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¶¿¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡È¥é¥¹¥È¹ÈÇò¡É¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£