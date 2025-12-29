女性アイドルグループCUTIE STREETの古澤里紗（25）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。パフォーマンス中の転倒で左足首の剥離骨折と診断されたことを受け、現在の状況をつづった。

古澤は「がびーーーん、2025年内最後の最後で 剥離骨折しちゃいました、 ほんとに私っておバカさん」と書き出した。続けて「歌のみのパフォーマンスに なるのですがハッピーオーラ全開で きゅーてぃーに歌いたいと思います ご関係者の皆様には沢山ご心配とおかけしますとともにお詫び申し上げます」とつづった。

同日、グループの公式Xが「古澤里紗に関しまして、パフォーマンス中の転倒により 医師の診察を受けた結果、左足首の剥離骨折と診断されました」と発表。その上で「現在は安静と治療に努めており、本人および関係各所との相談のうえ、無理のない形で出演を続けさせていただくこととなりました」と現況をつづった。

さらに「そのため、下記番組におきましては、古澤は椅子に座った形でのパフォーマンス披露とさせていただきます」とし、2番組を椅子に座ったパフォーマンス、1番組を欠席すると発表した。