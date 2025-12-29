大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、1日目はBE:FIRSTからスタート。報道陣の囲み取材に応じた。

4年連続4回目となったBE:FIRSTはメンバーのRYOKIが11月8日をもって脱退。6人体制となって初めての紅白出場。ドラマの主題歌としてヒットした「夢中」を披露する。

恒例の今年の漢字を聞かれたRYUHEI（リュウヘイ、19）は「唱」。「歌でみせる年っていうのもあったんですけど、NHKさんで『Nコン』で歌わせていただいた。その時の合唱も今年の自分たちにとって大きなイベントの1つでした、今年のを象徴するにふさわしい漢字かなと思いました」と語った。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。