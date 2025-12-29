三谷幸喜氏が２７日のＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。番組ではＭ−１グランプリで準優勝となったドンデコルテが、Ｍ−１本番で披露した「貧困層の教祖様」のネタを実演した。

三谷氏は、ボケの渡辺銀次に「目力が凄いですよね」「歌舞伎顔ですね」。渡辺はＭ−１本番では眉毛もつりあがったようにメークしてもらったと明かした。

ただ三谷氏は「私、こちらの方が好きで」と興味を示したのは相方の小橋共作だった。小橋は「えっ、僕のことを好きな人っているんですか」と驚いた。

三谷氏は「すごい楽しそうじゃないですか。一緒にやってらっしゃって。あと声が凄く良くて、これだけ心に来る声を持ってらっしゃるって、得だな」と語った。

小橋は「相方が目立ちすぎて、僕はたまに、いないことにされてることがあるんです」と語ったが、三谷氏は「いや、この爽やかな感じが絶対いいです」。

三谷作品で使いたいかと聞かれると「どっちか選べと言われたら、絶対こっちの方です」と小橋を指名した。コンビが「ええーっ！？」と驚き。小橋が本当ですか！演技は下手です」と言っても、三谷氏は「いや、こっちです」。

小橋は「是非お願いします。なんでもやりますんで」と喜んでいた。