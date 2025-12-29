レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。サウナでの水着ショットを投稿した。

「歌舞伎町タワーにあるプライベートサウナ行ってきたよ〜」と東京・新宿のサウナを満喫したことを報告。「外気浴のとき許可を頂いてゴジラに見せつけてきた（普段はバスローブを着用してください）」と伝え、赤を基調とした衝撃的バンドゥビキニ水着姿でのバックショットなども披露した。「いま注目されてるであろうサウナの扉は押し扉で、入口付近はスッキリしててものが倒れて開かなくなる心配もないし、安心してサウナを利用できます 年末年始にスッキリしてきてみてはいかがでしょうか」とつづった。

また、別の投稿ではスタジャンコーディネートのオフショットをアップ。さらに「今年中にあげたかったリールです 本当に可愛いコスチューム」と11月のマカオグランプリでレースアンバサダーを務めた時の白いコスチュームを着た動画で、投げキッスも披露した。

ファンやフォロワーからも「良い体すぎますね？！」「ビキニ姿最高でセクシー」「お尻も最高」「可愛い桃尻」「いい眺め」「ナイスプロポーション」「ゴジラ羨ましい限りです」「多分、ゴジラの目が」などのコメントが寄せられた。

水神は東京都出身。格闘技の「K−1ガールズ」やシュートボクシングの「シュートガールズ」、カーレースのレースアンバサダーなどを務め、現場を支える様子やプライベートショットなどをSNSで発信している。趣味はサウナ、旅行、大型バイク。特技はチアリーディング。身長170センチ。血液型A。