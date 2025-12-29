iLiFE!妹ユニットメンバー、グループ脱退「重大な規約違反が判明したため」iLiFE!サポートメンバーの活動も終了
【モデルプレス＝2025/12/29】9人組アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の妹ユニット・iON!（アイオン）の恋春ねねが、12月28日付けでグループを脱退したことがわかった。同日、グループの公式X（旧Twitter）にて発表された。
投稿では、恋春について「重大な規約違反が判明したため、本日2025年12月28日付にてグループを脱退とさせていただきます」と発表。「明日以降の活動につきましては現メンバーにて予定通り進めてまいります」と伝えた。
謝罪の言葉とともに「また本件に関しまして、メンバーのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます」と呼びかけた。
iLiFE!のサポートメンバーとしても活動していた恋春。脱退を受け、iLiFE!は「この脱退に伴いiLiFE!サポートメンバーとしての活動も本日をもって終了とさせていただきます」と報告している。
恋春本人も自身のXにて「この度は私の軽率な行動により、ファンの皆様、関係者の方々の期待を裏切ってしまい本当に申し訳ございません」と謝罪。「自分が今掛け持ちという立場で責任を欠いた行動を取ってしまったこと、すべては自分の自覚の無さによるものであり、深く反省しています。皆様からいただいた応援は私にとって大切な宝物です。約2年半ヒロインズのアイドルとして活動させてくれて本当に本当にありがとうございました。そして、この度は本当に申し訳ございませんでした」とコメントした。
iON!は2025年5月にiLiFE!の妹ユニットとしてデビューした9人組グループ。7人で活動をスタートした後、2025年10月に新メンバー2人が加入し、9人体制となった。（modelpress編集部）
【恋春ねね 脱退のお知らせ】
平素よりiON!を応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、メンバーの『恋春ねね』におきまして重大な規約違反が判明したため、本日2025年12月28日付にてグループを脱退とさせていただきます。
ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然のご報告となり、ご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
明日以降の活動につきましては現メンバーにて予定通り進めてまいります。
また本件に関しまして、メンバーのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます。
今後とも皆様からの応援の声にお応えできるよう、メンバー・スタッフ一同、心を込めて取り組んでまいりますので、引き続き変わらぬご支援とご声援をよろしくお願いいたします。
2025年12月28日
株式会社imaginate
