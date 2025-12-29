Snow Man「LOOK」「不二家洋菓子店」ブランドキャラクター卒業 2020年から5年間務める
【モデルプレス＝2025/12/29】Snow Manが、2025年12月31日をもって「不二家洋菓子店」のブランドキャラクターを卒業することがわかった。12月29日、不二家の公式サイトにて発表された。
【写真】Snow Man目黒蓮「いつもの僕たちが映し出されている」9月に公開された「ルック」CM
公式サイトでは「不二家から皆さまへ」とし、「2025年12月31日をもって、Snow Manの皆さんはLOOKと不二家洋菓子店のブランドキャラクターを卒業することになりました」と発表。「2020年9月10日から約5年にわたってブランドキャラクターを務めていただき、本当にありがとうございました。Snow Manの皆さんのデビューとともにこれまで歩んでこれたことを大変嬉しく思います」と感謝を伝えた。
さらに、同社は「『Smile Swith』を通して苦楽をともにしてきた時間は、当社にとってかけがえのないものとなりました。また、より多くのお客様にLOOKとケーキの力でたくさんの笑顔を届けることができたと思います」と続け、「私たち不二家は、Snow Manの皆さんと作り上げた『Smile Swith』の想いを未来へ広げていきます」と宣言。「これからも不二家は、『みんなを笑顔にする』という同じ目標を持ったSnow Manの皆さんを引き続き応援してまいります」とエール。最後には、「改めて、5年間本当にありがとうございました。当社一同、Snow Manの皆さんのさらなるご活躍をお祈り申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
