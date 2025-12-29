【紅白リハ】BE:FIRST、「夢中」歌唱に気合十分「歌1本でも魅せる」 写真撮影では渾身“かっこいいポーズ”披露
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
4回目の出場となるBE:FIRSTが、リハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。
【全体ショット】「かっこいいポーズ」を見せたBE：FIRST
LEOは「ダンス＆ボーカルグループなので、歌って踊ることが多いのですが、今回は歌1本でやらせていただくので、歌1本でも魅せるBE:FIRSTをたくさんの方に知っていただければと思います」と意気込みを語った。
写真撮影では「かっこいいポーズ」を要求される場面も。世界的ダンサーでもあるSOTAも「か、かっこいい？」と悩ましいといった表情を見せた。すると、MANATOの「やってやるぞ的な？」と提案。全員そろってガッツポーズを見せ、「にこやかに」「中央にギュッと寄って」「サムズアップで！」といった要求に応えていた。
BE:FIRSTは、芳根京子が主演を務め、本田響矢が共演したドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌としても話題となった「夢中」を歌唱するほか、オープニング企画の「放送100年紅白スペシャルメドレー」内「パプリカ」に参加する。
紅組のトリは7年連続でMISIA、白組のトリをMrs. GREEN APPLEが務める。さらに、紅組と白組の対戦が終わったあと、特別企画として松田聖子が「青い珊瑚礁」を披露することも発表されている。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
