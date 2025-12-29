「職場の給与が低く……」31歳男性、年収120万円。両親、兄との実家暮らしで“常につきまとう不安”
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、福井県在住31歳男性のエピソードを紹介します。
職業：非正規・事務系（デジタルコンテンツ配信企業所属の在宅デスクワーカー）
在住：福井県福井市
家族構成：父親、母親、兄、自分
世帯年収：父親300万円、自分120万円
実家の間取り：1軒家3LDK
交際費：1万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：5〜6万円
貯金総額：598万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては、「今のところ実家を出る予定はなし」と回答。恋愛や結婚願望については「特になし。職業柄出会いに乏しい事と、自分に自信がない為積極的に求める理由がない為」と言います。
さらに、「兄が重度の障碍（しょうがい）者である為その面倒を見なければならないという事情もある」と話しました。
「兄の介護を行う手間もあり、しばしば自分の時間を中断して取り掛からねばならない状態にある」と続けました。
お金に関する悩みについては、「現在勤めている職場の給与が低く、それもあって一か月に使える金額が非常に限られている。クラウドワークスでの副業を始めた事で多少は上向きつつあるが、それでもこの先両親に先立たれ、兄の面倒も見なければならない事を考えると常に頭の片隅で収入面での不安が付きまとっているのを感じずにいられない」と教えてくれました。
実家暮らしで、在宅ワークで生計を立てながら兄のサポートも行っている回答者。現在の給与が低いことに加えて、将来的に経済面でも兄の面倒を見ることについて常に不安を抱えていると苦しい胸の内を明かしました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:福島 ゆき)
