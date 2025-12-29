築地銀だこ「2026福袋」発売決定！ 最大“3900円お得”な3種類をラインナップ
「築地銀だこ」は、2026年1月1日（木）から、数量限定の「ぜったいお得な!! 福袋」を、全国の店舗および近隣特設会場（一部店舗を除く）で発売する。
【写真】最大“3900円”お得！ 福袋のラインナップ
■数量限定で発売
今回発売されるのは、「たこ焼1舟引換券」や、特製の「たこめしの素」、毎月使える「100円引きクーポン券」、福袋限定の“スタンプ”が捺印された「銀だこスタンプカード」が入った最大“3900円お得”な福袋。
引換券の枚数によって価格が変わり、1200円の「ぜったいお得な!! 福袋」、3600円の「とにかくお得な!! 福袋」、6000円の「いちばんお得な!! 福袋」の全3種類が展開される（価格は税込）。
なお、引換券の有効期間は2026年1月1日（木）〜2026年6月30日（火）までで、日本国内の「築地銀だこ」、「銀だこハイボール酒場」、「銀だこ酒場」、「銀だこハイボール横丁」などで利用できる。
