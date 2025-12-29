ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・柳川市で未明に建物火災 南浜武（昭二校区）ジョイフーズ付近… 福岡・柳川市で未明に建物火災 南浜武（昭二校区）ジョイフーズ付近 約1時間後にほぼ鎮火（12月29日午前3時13分ごろ発生） 福岡・柳川市で未明に建物火災 南浜武（昭二校区）ジョイフーズ付近 約1時間後にほぼ鎮火（12月29日午前3時13分ごろ発生） 2025年12月29日 10時28分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県柳川市消防本部によると、29日午前3時13分ごろ、柳川市南浜武（昭二校区）ジョイフーズ付近で建物火災が発生した。同4時10分にほぼ鎮火した。残り火の確認を行っている。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 北九州市小倉北区の建物火災で消防車出動 鍛冶町1丁目2番付近（12月29日午前9時49分ごろ） 【復刻】初代所長、野島虎治 末吉興一さん聞き書き「挑む。巧む。走る。」〈31〉 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 葬儀, 老後, 葬祭, ホテル, 静岡, 神事, リペア工事, 伊東市, 埼玉