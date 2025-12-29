【ぬい活】大事なぬいぐるみを優しく洗ってキレイに - 洗われるファーファもかわいい動画が話題
年末は大掃除に美容院、温泉に浸かってリフレッシュと、新年を迎える前に、家も自分もすっきりきれいにしたいもの。もちろん、大切なぬいぐるみたちもキレイにしてあげないと。
そこで今回は、柔軟剤や洗剤でおなじみ、NSファーファ・ジャパン公式のポストから「ぬいぐるみの洗い方」を紹介します!
ファーファをお風呂に🛁/
お風呂に入ったり
タオルにくるまってるファーファが
とっても可愛い🩷
みなさんも年末の大掃除に
この動画を参考にぬいぐるみを
洗ってあげてください✨
(@nsfafajapanより引用)
NSファーファ・ジャパンのマスコットキャラクター「ファーファ」、かわいいですよね。では、早速手順をチェックしていきましょう!
まずは、洗濯前の準備から。約40℃のお湯に洗剤を適量入れて「洗濯液」を準備し、ぬいぐるみから取り外し可能なパーツを外しておきます。
大事なぬいぐるみをお風呂に入れてあげるように、優しく押し洗いしたら、タオルドライ。
汚れが落ちて水が濁っていますね。
続いて、水を変えてよ〜くすすいだらタオルドライ。またすすいで、タオルドライ。
きれいになったら、毛並みや中綿の偏りを整えてあげます。
あとは、2〜3日かけてしっかり乾燥。洗濯ネットに入れて吊り下げておけば……ふわふわキレイなぬいぐるみに生まれ変わりますよ。
ファーファちゃん、心なしか喜んでいるように見えますね。
この投稿に、フォロワーからは「めちゃくちゃ有益だし洗われるファーファかわいい」「そろそろみんな入れようかな」「ファーファ嬉しそう」といった声が。
これで2026年のぬい活も充実すること間違いなし! 一年がんばったぬいぐるみに“ありがとう”と“これからもよろしく”の気持ちを込めて、ぜひ、ふわふわにしてあげてくださいね。
\ファーファをお風呂に🛁/お風呂に入ったりタオルにくるまってるファーファがとっても可愛い🩷みなさんも年末の大掃除にこの動画を参考にぬいぐるみを洗ってあげてください✨
