もちもち・なめらか「練乳白玉のさつまいもしるこ」のレシピ｜子どものおやつにも

寒さも本格的になってきた今日このごろ。

甘くてあったかいものを食べると、心も体もほっとしますよね。



この記事では、練乳入りのちもちした白玉と、自然な甘みのさつまいもを合わせた「練乳白玉のさつまいもしるこ」のレシピをご紹介。

大人も子どもも大好きな味ですよ。

「練乳白玉のさつまいもしるこ」のレシピ

材料（2人分）

〈練乳白玉〉

白玉粉……50g

練乳……20g

〈しるこ〉

さつまいも（皮を除いて）……150g

牛乳……1/2カップ

三温糖（または砂糖）……30g

塩……ひとつまみ

水……1/4カップ





作り方

トッピング用のさつまいも（皮つき）……50g好みで牛乳……適宜

（1）

しるこ用のさつまいもは1cm角に、トッピング用のさつまいもは5mm角に切り、それぞれ10分ほど水にさらす。

（2）

しるこ用のさつまいもの水けをきり、耐熱のボールに入れてふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で4〜5分、竹串がすっと通るくらい柔らかくなるまで加熱する。残りのしるこ用の材料とともにミキサーにかけ、なめらかなペースト状にする。

（3）トッピング用のさつまいもの水けをきり、耐熱のボールに入れてふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で1分〜1分30秒、柔らかくなるまで加熱する。



（4）白玉粉50gをボールに入れ、水大さじ2を少しずつ加えて、そのつどゴムべらでなじませる。練乳20gを加えてよく混ぜる。



（5）粉のかたまりをつぶすようにしながら、なめらかになるまで手で練り混ぜる。さらに約15秒練って、紙粘土くらいの柔らかさになり、約1/10量をちぎって丸められるくらいになれば生地のでき上がり。



※生地が柔らかすぎる場合は、白玉粉ひとつまみ（分量外）を加えて練り混ぜる。ぼそぼそしていれば、水を小さじ1/5くらいずつ様子をみながら加えて練り混ぜる。

（6）生地を10等分に丸める。鍋にたっぷりの湯を沸かし、生地を1個ずつ入れて中火にする。浮いてきたら、さらに2分ほどゆでる。



（7）湯をきって冷水（あれば氷水）にとり、冷やして水けをきる。



（8）（2）を小鍋に入れて火にかけ、耐熱のゴムべらで絶えず混ぜながら温め（a）、ふつふつとしたら火を止める。好みで牛乳を少しずつ加え、柔らかくのばしてもよい。器に盛り、白玉をのせて、（3）のさつまいもを散らす。

練乳入りの白玉は、ほんのり甘く、しっとりもちもちで◎。

ミルクたっぷりのなめらかなさつまいもとの食感の違いもgoodです。



ミキサーがない場合は、さつまいもをフォークでなめらかになるまでつぶしてから、残りのしるこ用の材料を加えて混ぜてもOK。多少粒が残る感じもまた、おいしいですよ♪



白玉を丸める作業は、こどもといっしょにやっても楽しい♪

ぜひぜひ作ってみてくださいね。



